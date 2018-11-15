Marie Antoinette'e ait inci kolye 36 milyon dolara satılarak rekor kırdı

Fransız devrimi sırasında eşi Kral 16. Louise ile birlikte giyotine gönderilen Kraliçe Marie Antoinette'e ait inci ve elmas kolye, düzenlenen açık artırmada 36 milyon dolara satıldı.

Ünlü Sotheby's müzayede evinin Cenevre'de düzenlediği müzayedede satılan bu kolye, inci bir mücevher için dünya rekorunu kırmış oldu.

Takı için düzenlenen müzayede 10 dakika sürdü.

İtalya'nın önde gelen kraliyet ailelerinden Bourbon Parma'nın koleksiyonundaki bu parça, aileye ait diğer 100 mücevherat için biçilen değerin 8 kat üzerinde bir fiyata satılmış oldu.

'Yüzyılın satışı'

Ailenin açık artırmaya çıkarılan bütün parçalarının toplam satışından ise 53 milyon dolar elde edildi.

Yapılan açık artırmada Kraliçe Marie Antoinette'e ait toplam 10 parça satıldı.

Daha önceki en pahalı inci takı rekoru, 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Elizabeth Taylor'ın kolyesinin elindeydi. Christie's müzayede evinde 2011 yılında 11,8 milyon dolara satılmıştı.

Sotheby's'in uluslararası mücevherat bölümünün başında olan David Bennett, açık artırmaya 43 ülkeden katılımcıların geldiğini söyledi: "Bu mücevherlerin çoğunun 200 yıldır gün yüzüne çıkmadığını düşünürseniz bu inanılmaz bir şey. Tabii ki koleksiyonerler için de bu hayatta bir kez elde edilecek bir fırsat."