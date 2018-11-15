CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, Fransız kraliçe Marie Antoinette'e ait "inci ve elmas" kolye 32 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 175 milyon TL) satıldı.

Kentte bir otelde yapılan müzayedede, Fransa'nın son kraliçesine ait inci, elmas kolye, küpe, gerdanlık ve broş gibi 10 parça pırlanta mücevher seti satışa sunuldu.

Piyasa değeri 1-2 milyon İsviçre frangı olarak belirlenen Kraliçe'ye ait "inci ve elmas kolye" adı açıklanmayan bir katılımcı tarafından 32 milyon franga satın alındı.

- "Dünya rekoru kırıldı"

Sotheby's Müzayede Evi'nin uluslararası mücevherat bölümü başkanı David Bennett, açık artırmanın ardından yaptığı açıklamada, 100 parça ile çıktıkları müzayedede toplam 53,5 milyon franklık satış yaptıklarını söyledi.

Bennett, bu miktarın bugüne kadar bir açık artırmadaki kraliyet mücevher satışında "dünya rekoru" olduğunu belirtti.

"Bourbon-Parma Aile Müzayedesi" kapsamında satışa sunulan Marie Antoinette'in 10 parça mücevher setinin 43,1 milyon franga satıldığını aktaran Bennett, Cenevre'deki bu açık artırmanın tarihe geçtiğini vurguladı.

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