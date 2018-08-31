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Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Popüler bilgi yarışması uygulaması Hadi yarışmasında bu akşamın yarışmasıdanki bir soru için ipucu paylaşıldı. 20.30’da yapılacak yarışmayla ilgili verilen ipucu da kimyager Marie Curie ile ünlü piyanist ve besteci Frederic Chopin’in ortak noktasının ne olduğu soruluyor. İşte bu iki isim ile ilgili detaylar ve ortak noktaları...

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Popüler canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi’de her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam 20.30’da yapılacak yarışmada çıkacak bir soru için de bir ipucu verildi. İpucunda Biri bilim insanı diğeri müzisyen iki kişinin Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktasının ne olduğuna işaret ediliyor.

MARIE CURIE İLE FREDRIC CHOPIN’IN ORTAK NOKTASI

Nobel ödüllü ünlü kimyager Marie Curie ve piyanis, ve besteci Frederic Chopin her ne kadar Fransa’da yaşamış olsalar da doğum yerleri Polonya’nın başkenti Varşova’dır. İkisi de hayatlarının bir bölümünde Fransa’ya gitmiş ve yaşamlarına orada devam etmişlerdir ki vefatları da orada olmuştur.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.


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