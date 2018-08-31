Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Popüler canlı bilgi yarışması uygulaması Hadi’de her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam 20.30’da yapılacak yarışmada çıkacak bir soru için de bir ipucu verildi. İpucunda Biri bilim insanı diğeri müzisyen iki kişinin Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktasının ne olduğuna işaret ediliyor.
Nobel ödüllü ünlü kimyager Marie Curie ve piyanis, ve besteci Frederic Chopin her ne kadar Fransa’da yaşamış olsalar da doğum yerleri Polonya’nın başkenti Varşova’dır. İkisi de hayatlarının bir bölümünde Fransa’ya gitmiş ve yaşamlarına orada devam etmişlerdir ki vefatları da orada olmuştur.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!
'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı
Akrabasına yazdığı mektubu okuyanlar dehşete düştü
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem
Eğlencede dehşet! Parmakları koptu
Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı
Düğünde büyük skandal! Tek gecelik aşkı eski fotoğrafları yükleyince...
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum