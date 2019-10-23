Marieke Vervoort: Dünya şampiyonu Belçikalı kadın sporcu ötanazi ile yaşamına son verdi

Rio de Janeiro'da 2016'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya elde eden Belçikalı kadın sporcunun, çok sayıda ulusal ve uluslararası başarısı bulunuyor.

Belçikalı sporcu, 21 yaşından bu yana omurilikte gelişerek kasların giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan "miyelopati" hastalığı ile mücadele ediyordu.

Tekerlekli sandalye ile katıldığı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında çok sayıda madalya elde eden 40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi sonucu yaşamına son verdi.

"Ne zaman duracağıma kendim karar vermek istiyorum" diyen Vervoort, geçen Ocak ayında ötanaziye karar verdiğini açıklamıştı.

Kadın sporcu, "Bir şey ya olmalı ya da insanca kalmalı. Bu artık böyle değil. Bu kadar yeter. Bilincimi yitirip acı içinde yatağa mahkum olmak istemiyorum" demişti.

'Yarın değil, şimdi hayattan zevk almalısın'

Geçen yıl fiziksel olarak daha da kötüleşen Vervoort, ağrı tedavisi için her 14 günde bir hastaneye gitmek zorunda kaldı. Özel bir ilaçla ağrıları giderilmeye çalışılan kadın sporcu, durumunu, "Ancak bu bana ayda sadece 10 iyi gün sunuyor. Günlük hayatım, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zor" diye açıklamıştı.

"Wielemie" lakabıyla tanınan Belçikalı sporcu, bir kaç hafta önce erkek arkadaşı Tom Waes ile katıldığı televizyon programında, "kesinlikle yapmak istediği" şeylerden bir olan, Lamborghini sürme düşünü gerçekleştirdiğini anlattı. Vervoort, "Yarın değil, şimdi hayattan zevk almalısın" dedi.

Belçika medyasına göre, bütün acılarına rağmen, hayata hep olumlu bakan ve mücadelesinden asla vazgeçmeyen Vervoort, "Herkes, harika bir hayatım olduğunu söylesin" diyordu.