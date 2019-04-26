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"Marifetli Eller"e büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Marifetli Eller" sergisi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde açıldı.Nilüfer Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği koza, rölyef ve örgü kursuna katılan kadınlar eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonu sergisinde teşhir etti.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Marifetli Eller" sergisi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde açıldı.
Nilüfer Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği koza, rölyef ve örgü kursuna katılan kadınlar eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonu sergisinde teşhir etti. Birbirinden özel çalışmaların yer aldığı Marifetli Eller Yıl Sonu Sergisi, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zafer Yıldız, Bursa Cumhuriyet Savcıları Osman Tuna ile Ahmet Taşyurt ile İhsaniye Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nebahat İçyerli, Halk Eğitim Merkezi eğitimcileri ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezenler çalışmalara hayran kaldı. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Zafer Yıldız da başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerleri kutlayarak sertifikalarını verdi.

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