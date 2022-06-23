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  4. Sokak ortasında birbirlerine ateş ederek eğlendiler! Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştılar

Sokak ortasında birbirlerine ateş ederek eğlendiler! Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştılar

23.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beğeni ve takipçi uğruna yapılan çılgınlıkların önü alınamıyor. Bursa'da meydana gelen olayla 'pes' dedirten görüntülere bir yenisi daha eklendi. İnegöl içesinde iki kişi sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada bir başka kişi de o anları kahkahalar eşliğinde kaydetti. Bununla da yetinmeyip akılalmaz görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine polis harekete geçti.

Sokak ortasında birbirlerine ateş ederek eğlendiler! Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştılar

Bursa'daki çılgınlık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı! Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntüler polis tarafından ihbar kabul edildi ve şüphelilerin peşine düşüldü.

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SİLAHLA ATEŞ ETTİLER, KAYDEDEN KAHKAHALARA BOĞULDU

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

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İki kişi, sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka bir kişi, kahkaha atarak o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

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SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTILAR

Görüntüler sosyal medya platformu TikTok'ta da paylaşıldı.

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Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA-İHA)

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tiktok
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