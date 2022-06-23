Sokak ortasında birbirlerine ateş ederek eğlendiler! Marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştılar

Bursa'daki çılgınlık sosyal medyada geniş yankı uyandırdı! Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntüler polis tarafından ihbar kabul edildi ve şüphelilerin peşine düşüldü.

SİLAHLA ATEŞ ETTİLER, KAYDEDEN KAHKAHALARA BOĞULDU

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İki kişi, sokak ortasında tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka bir kişi, kahkaha atarak o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTILAR

Görüntüler sosyal medya platformu TikTok'ta da paylaşıldı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA-İHA)

