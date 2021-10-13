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Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor

13.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marilyn Manson, cinsel saldırı suçlamaları sonrası temyizi de kaybetmesinin ardından Los Angeles'taki evini 1.75 milyon dolara satışa çıkardı.

Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor

Marilyn Manson, son aylarda aktrisler Evan Rachel Wood ve Esmé Bianco da dahil olmak üzere birçok kadının cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

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Şimdiye kadar iddiaları reddeden ve hatta Kanye West’in Donda albümünün etkinliğinde de görünen Manson’ın itirazları mahkemece reddedildi. Temyizin reddedilmesinden hemen sonra ise ünlü rock yıldızı Los Angeles’taki malikânesini satışa çıkardı.
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1926’da inşa edilen ve 2013’te Manson’ın satın aldığı malikâne; üç yatak odalı, üç banyolu İspanyol evi 2.711 metrekare büyüklüğünde.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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