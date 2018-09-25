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Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Sinemanın efsane yıldızı Marilyn Monroe’nun 1953 yılında çekilen bir reklam filmine ait daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğrafların bugüne dek bilinmemesinin nedeni, reklamın hiç yayınlanmamış olması.

Marilyn Monroe’nun reklam ve hamilelik fotoğrafları ortaya çıktı

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Amerikan sinemasının efsane ismi Marilyn Monroe, 1953 yılında, Coca Cola markası için objektif karşısına geçmişti. Kırmızı mayosuyla şezlonga uzanan ve poz veren Monroe’nun reklam fotoğrafları bugüne dek hiç ortaya çıkmadı.
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Daily Mirror gazetesinin yayınladığı Monroe’nun reklam setinden fotoğraflarının şimdiye kadar hiç görülmemiş olmasının nedeni, reklamın hiç yayınlanmaması. Reklamın neden yayınlanmadığı ise bilinmiyor.
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HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI DA SONRADAN BULUNDU

HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI DA SONRADAN BULUNDU
1950’li yılların sinemasına damgasını vuran ABD’li yıldızın bir bebek sahibi olmayı her şeyden fazla istediği biliniyordu, ancak Monroe bunu her zaman inkar etti.
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Üç kez düşük yapan Monroe, yaşadıklarını hep basından uzak tutmaya çalıştı.
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Arkadaşı Frieda Hull tarafından 8 Temmuz 1960’ta New York’ta Fox Stüdyoları dışında çekilen fotoğraflarda Monroe, Clark Gable ve Montgomery Clift ile ‘The Misfits’ filminin kostümleriyle görülüyor.
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Bu dönemde hamile olan Monroe’nun bebek beklediği gizli bir bilgiydi.
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