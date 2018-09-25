Marilyn Monroe’nun görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı

Fotoğrafların bugüne dek bilinmemesinin nedeni, reklamın hiç yayınlanmamış olması.

Marilyn Monroe’nun reklam ve hamilelik fotoğrafları ortaya çıktı

1 / 8 Amerikan sinemasının efsane ismi Marilyn Monroe, 1953 yılında, Coca Cola markası için objektif karşısına geçmişti. Kırmızı mayosuyla şezlonga uzanan ve poz veren Monroe’nun reklam fotoğrafları bugüne dek hiç ortaya çıkmadı.

2 / 8 Daily Mirror gazetesinin yayınladığı Monroe’nun reklam setinden fotoğraflarının şimdiye kadar hiç görülmemiş olmasının nedeni, reklamın hiç yayınlanmaması. Reklamın neden yayınlanmadığı ise bilinmiyor.

3 / 8 HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI DA SONRADAN BULUNDU 1950’li yılların sinemasına damgasını vuran ABD’li yıldızın bir bebek sahibi olmayı her şeyden fazla istediği biliniyordu, ancak Monroe bunu her zaman inkar etti.

4 / 8 Üç kez düşük yapan Monroe, yaşadıklarını hep basından uzak tutmaya çalıştı.

5 / 8 Arkadaşı Frieda Hull tarafından 8 Temmuz 1960’ta New York’ta Fox Stüdyoları dışında çekilen fotoğraflarda Monroe, Clark Gable ve Montgomery Clift ile ‘The Misfits’ filminin kostümleriyle görülüyor.

6 / 8 Bu dönemde hamile olan Monroe’nun bebek beklediği gizli bir bilgiydi.

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