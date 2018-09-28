Marilyn Monroe'nun düğün arabası satışa çıkıyor

Araba, Marilyn Monroe'nun Haziran düğününün hemen ardından Arthur Miller ile birlikte aracın ön koltuğunda otururken çekilen görüntüsüyle hafızalara kazınmıştı.

500 bin dolardan başlıyor!

1 / 26 Marilyn Monroe'nun 1956 model Ford Thunderbird arabası açık artırmaya çıkıyor. Arabanın tahmini satış fiyatı 500 bin dolar.

2 / 26 Araba, 17 Kasım'da Julien's Auctions tarafından Los Angeles'ta açık artırmaya çıkarılıyor. Marilyn Monroe, arabayı 1955 ile 1962 yılları arasında kullanmıştı.

3 / 26 Monroe, 1956 yılının Haziran düğününün hemen ardından eşi oyun yazarı Arthur Miller ile birlikte arabayı sürerken görüntülenmişti.

4 / 26 Marilyn Monroe, arabayı 20 Aralık 1955 yılında Westport, Connecticut'ta bulunan Westport Motors'tan, kendi prodüksiyon şirketi Marilyn Monroe Productions adına satın aldı. Bazı kaynaklara göre, Ford Thunderbird iş ortağı ve fotoğrafçısı Milton Greene'in yılbaşı hediyesiydi.

5 / 26 Milton Greene'in eşi Amy Greene arabayla ilgili şunları söylüyor: "Marilyn araba kullanmayı seviyordu. Arabanın üstünü açar ve yelken açmaya giderdik. Yüzümüzde rüzgarı, bacaklarımızda ısıtıcıyı hissederdik."

6 / 26 O dönemde Chevrolet Corvette'a cevap olarak üretilen araba, 225 beygir gücüne ve V-8 motora sahipti.

7 / 26 Marilyn Monroe, arabayı altı yıl kullandıktan sonra yönetmen ve oyunculuk koçu Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg'e 18. doğum günü için hediye olarak verdi.

8 / 26 Araba, yaklaşık 49 bin kilometrede.

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26