Marilyn Monroe'nun evlililik sırları nelerdi?

Biri Hollywood’un sarışın yıldızı, diğeri ise yorgun bir evlilikten kaçmaya çalışan Amerika’nın en başarılı oyun yazarlarından biri... Kısa bir süre de olsa mutluluğu birbirlerinde bulan iki insan. İşte Marilyn Monroe’nun sırları, bir zamanların ünlü çiftinin evliliği ve yaşantılarına ilişkin detaylar...

Marilyn Monroe ile Arthur Miller'ın unutulmaz aşkı

1 / 16 Henüz 36 yaşındayken hayatına son veren Amerikalı aktris ve model Marilyn Monroe'nun son evliliği ünlü oyun yazarı Arthur Miller'la idi...

2 / 16 Arthur Miller, Marilyn Monroe ile ilk kez Fox film stüdyosunda tanıştı. Miller, Marilyn Monroe'nun film dışındaki çekici hareketlerinden hoşlandığını söylüyordu.

3 / 16 29 Haziran 1956'da çift evlendi, iki gün sonra ise Yahudi töreni ile tekrar evlendiler. Monroe'nun aidiyet eksikliği böylece sona erecekti.

4 / 16 "Yaşamım boyunca Marilyn Monroe'yu oynadım. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe... Her zaman her şeyi daha iyi yapmaya çalıştım, peki sonuç ne? Yalnızca kendi taklidimi oynuyorum. Beni Arthur'a çeken şey de işte buydu… Onunla evlendiğimde, onun sayesinde Marilyn Monroe'dan uzaklaşmayı başaracağımı sanıyordum."

5 / 16 Marilyn Monroe şöhreti yakalamadan önce zor bir aile hayatı yaşamış. Önceki adı Norma Jeane olan Marilyn Monroe daha doğmadan babası ortalıktan kaybolmuş, babasının gitmesini kaldıramayan hasta anne de çekip gitmiş.

6 / 16 Marilyn'in yaşamı kliniklerde, bakımevlerinde zor koşullar altında geçmiş.

7 / 16 Marilyn Monroe Miller'a olan aşkını şöyle ifade etmiş. "İnsanların çoğu babalarına hayranlık duyar ama ben böyle birisiyle hiç karşılaşmadım. Hayran olacağım bir insana ihtiyacım var."

8 / 16 Arthur Miller'ın bu samimi itirafa cevabı ise şöyle olmuş:"Eğer gerçekten hayranlık duyacağın birine ihtiyacın varsa, bu neden Abraham Lincoln olmasın?"

9 / 16 Çift için olumsuz tepkiler de yapılıyormuş. Entelektüel bir oyun yazarının, güzelliği ile ön planda olan Marilyn Monroe ile evlenmesi herkesi şaşırtmış

10 / 16 Arthur Miller daha sonra, "Marilyn Monroe ile evlendim ama kendimi Norma Miller ile yaşarken buldum.

11 / 16 Her sabah, her akşam, her gece onu teselli etmekten, korkularını endişelerini yatıştırmaktan yoruldum," diyerek Marilyn'in içine düştüğü durumu anlatmış.

12 / 16 Miller çifti 11 Kasım 1961 yılında herkesi haklı çıkararak boşanmış. Biten aşk hikâyesinden geriye, Marilyn Monroe'nun düğün fotoğrafının arkasına yazdığı "Hope, Hope, Hope" notu kalmış.

13 / 16 Güzel sarışın, Arthur Miller'dan 2 kere hamile kaldı fakat ikisi de düşük oldu.

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