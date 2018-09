Marilyn Monroe'nun evlililik sırları nelerdi?

"Yaşamım boyunca Marilyn Monroe'yu oynadım. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe... Her zaman her şeyi daha iyi yapmaya çalıştım, peki sonuç ne? Yalnızca kendi taklidimi oynuyorum. Beni Arthur'a çeken şey de işte buydu… Onunla evlendiğimde, onun sayesinde Marilyn Monroe'dan uzaklaşmayı başaracağımı sanıyordum."

Her sabah, her akşam, her gece onu teselli etmekten, korkularını endişelerini yatıştırmaktan yoruldum," diyerek Marilyn'in içine düştüğü durumu anlatmış.