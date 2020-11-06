HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marina’da havaya ateş açan Alman uyruklu sarhoş bir kişi gözaltına alındı

Marina’da havaya ateş açan Alman uyruklu sarhoş bir kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 01:32 | Son Güncelleme

Kuşadası Setur Marina’da bağlı olan bir yatın içinden havaya ateş açan Almanya uyruklu sarhoş bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kuşadası Setur Marina’da bağlı olan bir yatın içinden havaya ateş açan Almanya uyruklu sarhoş bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Basit yaralama suçundan da arandığı ortaya çıkan ve aynı zamanda Türk vatandaşı da olan Alman uyruklu şüphelinin bulunduğu yatta yapılan aramada ise 3 adet kuru sıkı silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Setur Marina içerisinde bağlı bulunan bir yat içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine marinaya giden polis ekipleri, silah seslerinin devam etmesi üzerine söz konusu yata gitti. “Demirbaş” isimli yata giren polis ekipleri, elinde kuru sıkı bir silah bulunan Almanya uyruklu Bered Ulrich Neff isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Yatın içinde yapılan araştırmada ise 2 adet kuru sıkı silah daha ele geçirildi. Bu arada, gözaltına alınan ve hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Bered Ulrich Neff’in yapılan kimlik sorgulamasında ise Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı. Neff isimli şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, ayrıca 3 adet kuru sıkı silaha da el koydu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırgan ve hukuk dışı!Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırgan ve hukuk dışı!
Kasım ayında hangi balık yenir?Kasım ayında hangi balık yenir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Balıkesir'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Balıkesir'de korkutan yangın
Samsun’da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kahreden kaza! İkisi de daha 18 yaşındaydı
CNN Türk canlı yayınında kavga! Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e: Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'yıkım ve tahliye' kararına tepki
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırgan ve hukuk dışı!
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı
19 yıl önceki vahşi cinayette baba ve üvey anne tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.