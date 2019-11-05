HABER

Mario Balotelli: Irkçı tezahürat sonrası Verona'ya tribün kapatma, fanatik tribün liderine 11 yıl stadyumdan men cezası

05.11.2019 17:27 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle Hellas Verona takımına 1 maç tribün kapatma cezası verildi. Verona'nın fanatik tribün lideri Luca Castellini de Balotelli'yle ilgili sözleri nedeniyle 2030'a kadar stadyumdan men edildi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Mario Balotelli: Irkçı tezahürat sonrası Verona'ya tribün kapatma, fanatik tribün liderine 11 yıl stadyumdan men cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle Hellas Verona takımına 1 maç tribün kapatma cezası verildi. Verona'nın fanatik tribün lideri Luca Castellini de Balotelli'yle ilgili sözleri nedeniyle 2030'a kadar stadyumdan men edildi.

Pazar günü oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi ekibin tribünlerinden yapılan ırkçı tezahürat üzerine, Balotelli tepki göstererek topu tribünlere atmış ve sahadan ayrılmak istemişti.

Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla ilgili tartışma sürerken, Luca Castellini'nin dün yaptığı açıklamalar tepkileri daha da artırmıştı. Castellini söz konusu tezahüratlarla ilgili olarak, "Balotelli İtalyan, çünkü İtalyan vatandaşlığına sahip ama asla tam olarak İtalyan olamaz" demişti. Castellini'nin bu sözleri de en az stadyumdaki ırkçı tezahürat kadar tepki çekti.

Hellas Verona kulübü bugün bir açıklama yaparak Castellini'nin stadyuma girişinin, "kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi biçimde aykırı ifadeleri" nedeniyle 30 Haziran 2030'a kadar yasaklandığı duyuruldu.

Serie A Spor Mahkemesi de, Verona'ya bir maç "Poltrone Est" tribününü kapatma cezası verdi.

Balotelli'ye 'kenti karalama' suçlaması

Öte yandan Verona Belediye Meclisi'nin bir üyesi, Mario Balotelli'yi "kenti karalamakla" suçlayarak futbolcuya karşı hukuki yollara başvurulması talebiyle belediye meclisine bir önerge sundu.

Verona Belediye Meclisi üyesi Andrea Bacciga, Balotelli'nin "iddia ettiği ırkçı tezahüratları stadyumdaki hiç kimsenin duymadığını" öne sürdü ve kente karşı bir medya kampanyası yürütüldüğünü savundu.

"Ben stadyumdaydım ama hiçbir ırkçı hakaret duymadım" diyen Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina da Balotelli'yi "hiçbir sebep olmaksızın bir taraftar grubu ve bir kente karşı medyatik bir atağa yol açmakla" suçlamıştı.

Spor ve siyaset dünyasındansa hem ırkçı tezahüratlara hem de Verona'nın bu savunmasına tepki yağmıştı.

36 kez İtalya milli takımının formasını giyen Balotelli de Verona fanatik grubu lideri Castellini'nin sözleri üzerine Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bunun artık futbolla alakası yok… Sizden daha büyük toplumsal ve tarihsel durumlardan söz ediyorsunuz, küçük yaratıklar. Aklınızı yitiriyorsunuz cahiller…" diye tepki göstermişti.

İtalya'da Mario Balotelli'ye ırkçı tezahüratlara tepki: 'Kimliğini belirleyen derisinin rengi değil'

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Trump’tan Meksika’ya kartellerle mücadele için ‘yardım’ teklifiTrump’tan Meksika’ya kartellerle mücadele için ‘yardım’ teklifi
Amerikalılar Sandık BaşındaAmerikalılar Sandık Başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Çin'de dağ yolunda heyelan! TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Son anda kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolardan kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Irak’ta tansiyon düşmüyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede tansiyon düşmüyor! Ölü sayısı artarak devam ediyor

Skandal görüntüler! İsrail kanalı: Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

Skandal görüntüler! 'Eğlence için ateş ettiler'

Gorbaçov BBC'ye konuştu: Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike

'Rusya ve Batı arasındaki gerilim dünya için büyük tehlike'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.