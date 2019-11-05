Mario Balotelli: Irkçı tezahürat sonrası Verona'ya tribün kapatma, fanatik tribün liderine 11 yıl stadyumdan men cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle Hellas Verona takımına 1 maç tribün kapatma cezası verildi. Verona'nın fanatik tribün lideri Luca Castellini de Balotelli'yle ilgili sözleri nedeniyle 2030'a kadar stadyumdan men edildi.

Pazar günü oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi ekibin tribünlerinden yapılan ırkçı tezahürat üzerine, Balotelli tepki göstererek topu tribünlere atmış ve sahadan ayrılmak istemişti.

Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla ilgili tartışma sürerken, Luca Castellini'nin dün yaptığı açıklamalar tepkileri daha da artırmıştı. Castellini söz konusu tezahüratlarla ilgili olarak, "Balotelli İtalyan, çünkü İtalyan vatandaşlığına sahip ama asla tam olarak İtalyan olamaz" demişti. Castellini'nin bu sözleri de en az stadyumdaki ırkçı tezahürat kadar tepki çekti.

Hellas Verona kulübü bugün bir açıklama yaparak Castellini'nin stadyuma girişinin, "kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi biçimde aykırı ifadeleri" nedeniyle 30 Haziran 2030'a kadar yasaklandığı duyuruldu.