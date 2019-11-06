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Mario Balotelli: Irkçı tezahürat sonrası Verona'ya tribün kapatma, fanatik tribün liderine 11 yıl stadyumdan men cezası

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle Hellas Verona takımına 1 maç tribün kapatma cezası verildi. Verona'nın fanatik tribün lideri Luca Castellini de Balotelli'yle ilgili sözleri nedeniyle 2030'a kadar stadyumdan men edildi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Mario Balotelli: Irkçı tezahürat sonrası Verona'ya tribün kapatma, fanatik tribün liderine 11 yıl stadyumdan men cezası

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle Hellas Verona takımına 1 maç tribün kapatma cezası verildi. Verona'nın fanatik tribün lideri Luca Castellini de Balotelli'yle ilgili sözleri nedeniyle 2030'a kadar stadyumdan men edildi.

Pazar günü oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi ekibin tribünlerinden yapılan ırkçı tezahürat üzerine, Balotelli tepki göstererek topu tribünlere atmış ve sahadan ayrılmak istemişti.

Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarla ilgili tartışma sürerken, Luca Castellini'nin dün yaptığı açıklamalar tepkileri daha da artırmıştı. Castellini söz konusu tezahüratlarla ilgili olarak, "Balotelli İtalyan, çünkü İtalyan vatandaşlığına sahip ama asla tam olarak İtalyan olamaz" demişti. Castellini'nin bu sözleri de en az stadyumdaki ırkçı tezahürat kadar tepki çekti.

Hellas Verona kulübü bugün bir açıklama yaparak Castellini'nin stadyuma girişinin, "kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi biçimde aykırı ifadeleri" nedeniyle 30 Haziran 2030'a kadar yasaklandığı duyuruldu.

Serie A Spor Mahkemesi de, Verona'ya bir maç "Poltrone Est" tribününü kapatma cezası verdi.

Balotelli'ye 'kenti karalama' suçlaması

Öte yandan Verona Belediye Meclisi'nin bir üyesi, Mario Balotelli'yi "kenti karalamakla" suçlayarak futbolcuya karşı hukuki yollara başvurulması talebiyle belediye meclisine bir önerge sundu.

Verona Belediye Meclisi üyesi Andrea Bacciga, Balotelli'nin "iddia ettiği ırkçı tezahüratları stadyumdaki hiç kimsenin duymadığını" öne sürdü ve kente karşı bir medya kampanyası yürütüldüğünü savundu.

"Ben stadyumdaydım ama hiçbir ırkçı hakaret duymadım" diyen Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina da Balotelli'yi "hiçbir sebep olmaksızın bir taraftar grubu ve bir kente karşı medyatik bir atağa yol açmakla" suçlamıştı.

Spor ve siyaset dünyasındansa hem ırkçı tezahüratlara hem de Verona'nın bu savunmasına tepki yağmıştı.

36 kez İtalya milli takımının formasını giyen Balotelli de Verona fanatik grubu lideri Castellini'nin sözleri üzerine Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Bunun artık futbolla alakası yok… Sizden daha büyük toplumsal ve tarihsel durumlardan söz ediyorsunuz, küçük yaratıklar. Aklınızı yitiriyorsunuz cahiller…" diye tepki göstermişti.

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