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Mariupol’da insani koridor açılıyor

20.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinden Zaporijya’ya insani koridor açılacağını duyurdu.

Mariupol’da insani koridor açılıyor

Telegram hesabından duyuru yapan Vereşuk, “Mariupol'daki feci insani durum göz önüne alındığında, bugün çabalarımızı bu yönde odaklayacağız. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani bir koridor üzerinde anlaşmayı başardık” dedi.

Koridorun yerel saatle 14.00’da açılacağı, tahliye rotasının ise Mariupol, Manhush, Beryansk, Tokmak, Orikhiv ve Zaporijya olacağı belirtildi.

"ROTASINDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

Vereşuk, “Güvenlik durumu nedeniyle koridor rotasında değişiklikler olabilir. Bu nedenle lütfen ilgili resmi duyuruları takip ediniz. Her şeyin düzgün çalışması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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