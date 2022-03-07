“Mariupol’de Durum Felaket”

Rus ateşi nedeniyle Ukrayna’da bir kez daha sivillerin tahliyeleri durduruldu. Kiev yakınlarında sivil can kayıpları gerçekleşirken, Mariupol’da durumun felaket olduğu belirtiliyor. Zelenski bir kez daha Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Pazar günü bir kez daha Batılı ülkelere Ukrayna hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etmeleri çağrısında bulundu.

Zelenski’nin bu çağrısı Rus saldırıları nedeniyle sivillerin tahliyelerinin bir kez daha askıya alındığı ve sivil can kayıplarının gerçekleştiği sıralarda geldi

Zelenski, dünyanın Rus füzeleri, savaş uçakları ve helikopterlerine Ukrayna hava sahasını kapatacak kadar güçlü olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, eğer bundan birilerinin şüphesi varsa Ukrayna’nın uçaklara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zelenski’nin Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge olması isteğine Amerika ve NATO yanaşmıyor.

Bu arada ülkenin güneyinde Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi Rus ateşi nedeniyle bir kez daha durduruldu.

Kentte, gıda, su, ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Rus ve Ukrayna güçleri 11 saatlik bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı ancak Ukraynalı yetkililer Rus ateşi nedeniyle insani koridorun kısa sürede kapandığını belirttiler.

Kiev yakınlarında da bir bölgeden sivillerin tahliyesi sırasında Rus ateşi sonucu can kayıpları oldu.

New York Times gazetesinin haberine göre bir kadın ve iki çocuğu Rus saldırısında yaşamlarını kaybetti.

Gelişmeler üzerine Ukrayna Başbakan Yardımcısı sivil tahliyelerin durdurulduğunu açıkladı.

Bu arada Zelenski, Rus askerlerinin kontrolü altına giren bölgelerdeki Ukraynalılar’a savaşmaları çağrısında bulundu.

Zelenski, “Sokaklara çıkmalısınız, savaşmalısınız, bu şeytanı kentlerimizden, toprağımızdan çıkarmak için dışarı çıkmak gerekli” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşu Mariupol’daki durumu felaket olarak niteliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan yetkililer 430 bin nüfuslu kentte su, elektrik ve ısınmanın olmadığını, hastaneler, marketler ve sivil bölgelerde büyük zararlar olduğunu kaydediyor.

Kente yardım malzemesi ulaştırmanın da imkansız olduğu belirtiliyor.

İngiliz askeri yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna’daki taktiklerini Moskova’nın Çeçenistan ve Suriye’de kullandığı yönteme benzetiyor, kuşatılan kentleri hava saldırıları ve topçu ateşiyle enkaz haline çevirmek.

