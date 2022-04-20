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Mariupol'deki Ukraynalı komutan dünyaya seslendi: Bunlar belki de son saatlerimiz

20.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın uzun süredir kuşatma altında olan liman kenti Mariupol'de kalan son Ukrayna birlikleri direnişini sürdürüyor. Mairupol Belediye Başkanı 100 bin sivilin kaldığı kentten insani geçiş koridorları oluşturulması için Rusya ile ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Mariupol'deki Ukraynalı komutan dünyaya seslendi: Bunlar belki de son saatlerimiz

"Dünyaya son kez sesleniyoruz. Sadece günlerimiz veya saatlerimiz kalmış olabilir."

Bu sözler, Ukrayna'nın uzun süredir kuşatma altında olan liman kenti Mariupol'de kalan son Ukrayna birliklerinde görev yapan 36. Deniz Piyade Birliği Komutanı Serhiy Volina'ya ait.

Volina, BBC ve diğer medya kuruluşlarına Çarşamba sabahı iletilen bir videoda birliklerinin teslim olmayacaklarını açıkladı.

Şehirdeki Azovstal Çelik Fabrikası'na 500 yaralı asker ve yüzlerce kadın ve çocukla birlikte sığındıklarını söyleyen Volina, uluslararası yardım istedi.

Ukayna'nın en büyük çelik fabrikalarından biri olan ve yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline geldi.

Volina, fabrikadaki birliklerin sayısını açıklamadı.

Mariupol'de kalan son Ukrayna birlikleri direnişini sürdürüyor.

Mariupol

İNSANİ GEÇİŞ KORİDORU İÇİN ÖN ANLAŞMAYA VARILDI

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kentten 6 bine yakın kadın, çocuk ve yaşlının kurtarılması için insani geçiş koridorları oluşturulması konusunda Rusya ile ön anlaşma sağlandığını açıkladı.

On binlerce sivilin Ruslar tarafından öldürüldüğünü söyleyen Boyçenko, kentte yaklaşık 100 bin kişinin kaldığını belirtti.

Boyçenko, Rusya ile anlaşma sağlanabilirse şehirde 5 Mart'tan bu yana ilk insani geçiş koridolarlarının açılabileceğini vurguladı. Bu gerçekleşirse sivillerin şehirden 90 otobüsle tahliye edilmesi planlanıyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Rusya ile bir ön anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Rusya, Ukrayna güçlerine Çarşamba sabahı yerel saatle 09:00'a kadar silahlarını bırakmaları için yeni bir ultimatom vermişti.

Ukrayna, Rusya'nın benzer taleplerini Salı gününe kadar reddetmişti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal Pazar günü yaptığı açıklamada, Mariupol'de kalan Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın teslim olmaları yönündeki talebine karşı durmaya devam ettiklerini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece yaptığı konuşmasında, Ukrayna'nın "Rusya tarafından kullanılanlara kıyasla daha iyi silahlara erişimi olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk" dedi.

Zelenskiy, "Demokratik dünyanın liderleriyle yaptığım tüm görüşmelerde ve müzakerelerde, Ukrayna'nın hala müttefiklerinin yıllardır stokladıkları (mühimmatı) istemek zorunda kalması haksızlık" diye konuştu ve ekledi:

"Eğer bu ülkeler Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmata sahipse, "özgürlüğün korunmasına yardımcı olmak, binlerce Ukraynalı'nın hayatını kurtarmak onların ahlaki görevidir."

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Ukrayna
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