Mariupol Tahliye Edilemiyor

Rusya’nın yoğun saldırıları altında olan Mariupol şehrinin belediye başkan yardımcısı Petro Andryuşçenko, şehre girişlerin kapalı olduğunu, şehirden ayrılmaya çalışanlar içinse durumun “çok tehlikeli” olduğunu söyledi.

Andryuşçenko, Rus güçlerinin şehirde mahsur kalanlara insani yardımın ulaştırılmasını engellediğini ve insani koridorun açılmadığını belirtti.

Andryuşçenko telegramdan, “Şehre girişler hala kapalı ve şehirden ayrılmak çok tehlikeli. Ayrıca dünden bu yana işgalciler şehre az miktarda da olsa insani yardımın ulaşmasına izin vermiyor” diye yazdı.

Ukraynalı yetkililer, sivillerin tahliyesi ve insani yardımın ulaştırılması için Mariupol’a gönderilen otobüslerin ulaşmadığını açıklamıştı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk dün, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün Rusya’nın güvenli koridor açılmasını kabul ettiğini doğrulamasının ardından 45 otobüsün Mariupol’a doğru yola çıktığını söylemişti.

Vereşçuk, insanların tahliyesi ve insani koridor oluşturulması yönündeki çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Ukrayna askeri yetkilileri, stratejik önemi olan ve 400 binden fazla kişinin yaşadığı Mariupol şehrinin kontrolünün hala Ukrayna güçlerinde olduğunu bildiriyor.

Mariupol Belediye Başkanlığı, şehirde şimdiye kadar 5 bin sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Belediye yetkilileri ayrıca, Rus saldırılarının başlamasından bu yana Mariupol’da 170 bin sivilin elektriksiz ve gıdasız kaldığını ve şehirden çıkamadıklarını duyurmuştu.

Stratejik önemi olan ve 400 binden fazla kişinin yaşadığı Mariupol şehri işgalin başlamasının ardından yoğun Rus bombardımanı altında kalmıştı. Şehirden sivillerin tahliye edilmesi için gösterilen çabalar sonuçsuz kalmıştı.

