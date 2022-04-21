‘‘Mariupol’da 120 Bin Sivil Mahsur Kaldı’’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yaklaşık 120 bin sivilin iki aydır Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde mahsur olduklarını bildirdi.

Zelenski, Rusya’nın kentin büyük kısmını kontrol ettiğini ancak Ukrayna askerlerinin kentin bir kısmında varlıklarını koruduğunu belirtti.

Kentte kalan Ukrayna askerleri, Azovstal Çelik Fabrikası’nda Rus kuşatmasına karşı direniyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının en büyük çarpışmasında zafer ilan etmiş ve Mariupol limanının iki ay boyunca süren kuşatmanın ardından ‘‘kurtarıldığını’’ söylemişti. Ancak yüzlerce Ukrayna askeri hala kentteki çelik fabrikasında.

Putin, Rus askerlerinin Azovstal Çelik Fabrikası’nda çatışmaya girmemesi, yalnızca sanayi bölgesinin kuşatma altına alınması talimatını vermişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Putin’in bu kararının nedeniyle ilgili yaptığı yorumda ‘‘Fiziksel olarak Azovstal’ı almalarına imkan yok. Bunun farkına vardılar, burada büyük can kaybı yaşadılar’’ ifadelerini kullandı.

Arestoviç, Rusya’nın buradaki birliklerini kuzeye yönlendirmek istiyor olabileceğini öne sürdü.

Mariupol’da ağır insani kriz

Savaş öncesi 400 bin kişinin yaşadığı Mariupol hem en yoğun çatışmalara sahne oldu hem de en ağır insani krizlerinden birini yaşadı. Binlerce kişi neredeyse iki aydır kuşatma ve bombardıman altında.

Kuşatma sırasında kente giren gazeteciler sokaklardaki cesetlere, neredeyse tüm binaların yok olduğuna, kent sakinlerinin dondurucu soğukta bodrum katlara sığındığına, cesetleri bahçelere gömdüklerine ve derme çatma sobalarda yemek artıklarını pişirmeye çalıştıklarına şahit olmuştu.

Kentte bir doğum hastanesinin ve sivillerin bodrum katına sığındığı bir tiyatro salonunun bombalanması, Kiev ve Batı tarafından savaş suçu olarak değerlendirilmişti. Moskova ise sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor ve bu olayların ‘‘uydurma’’ olduğunu öne sürüyor.

Ukrayna, Mariupol’da binlerce sivilin hayatını kaybettiğini sanıyor. Bunların bazılarının toplu mezarlara gömüldüğü, diğerlerinin ise Rus kremasyon kamyonlarıyla sokaklardan toplanarak yakıldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, Mariupol’da sivil ölümlerin hesaplanamadığını ancak en az binlerle ifade edilebileceğini belirtiyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin’e Mariupol saldırısında Rusya’nın 4 binden fazla Ukrayna askerini öldürdüğünü, bin 487 Ukrayna askerinin ise teslim olduğunu bildirdi. Teslim olanlardan ikisinin İngiliz vatandaşı olduğu kaydedildi.

Şoygu, Avrupa’nın en büyük metalürji tesislerinden olan 11 kilometre karelik alanda dev binaları ve yer altı tesisleriyle tünelleri bulunan Azovstal Çelik Fabrikası’nda 2 bin Ukraynalı savaşçının bulunduğunu tahmin ediyor.

Putin, fabrikayı savunan askerlerin silah bırakmaları durumunda iyi muamele göreceklerini söylüyor.

Moskova, Rusya’nın insani tahliye faaliyetleri kapsamında Mariupol’dan 140 bin sivili çıkarttığını bildirdi. Kiev ise bunların bir kısmının zorla götürüldüğünü bunun da savaş suçu sayılabileceğini belirtiyor. Rusya dün, Maripuol’un kendi kontrolundaki kısmından otobüslerin çıkmasına izin vermiş, 100 kadar kişiyi Ukrayna’nın başka bölgelerine taşımıştı.

Rusya Donbas’a yoğunlaştı

Mariupol’un kontrol altına alınmasının Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların bulunduğu Donbas’ı, Kırım topraklarına bağlaması bekleniyor. Rusya Kırım’ı 2014’te Ukrayna’dan ilhak etmişti.

Geçen ay Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan ve Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmek zorunda kalan Rusya, bu hafta ülkenin doğusundaki Donbas’a odaklanmıştı.

Ukrayna ise Rus kuvvetlerinin yeni saldırılarının hedefi olan Donbas’ın kasabalarından Rubijne'yi tamamen ele geçirmekte başarısız olduklarını bildirdi.

İngiltere askeri istihbaratı Rus güçlerinin, Donbas’taki mevzilerinden roket saldırılarının hedefi olan Kramatorsk’a doğru ilerlediklerini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter’dan düzenli olarak yayınladığı bültende, Ukrayna’nın doğudaki hava savunmasını kırmak için, Rusya’nın daha yakın hava desteği sağlamaya çalıştığını, hava faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Açıklamada Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde büyük başarı elde etme arayışında olduğuna dikkat çekildi. Bu hedefin, Rusya’nın bu tarihe kadar operasyonlarını hızlandırmasına ve şiddetlendirmesine neden olabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ukrayna’nın ikinci büyük kenti olan Harkiv’de yoğun Rus bombardımanı bugün de devam etti. Belediye Başkanı Ihor Terekov, Rusya’nın kenti bombalamayı sürdürdüğünü ve büyük patlamalar yaşandığını bildirdi. Terekov, yaklaşık 1 milyon kişinin ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv’de kalmaya devam ettiğini, çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzde 30’unun ise tahliye edildiğini belirtti.

Barış görüşmelerinin akıbeti belirsiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ise rafa kalkmış durumda. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın hala Kiev'e ilettiği yazılı teklife yanıt beklediğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise dün yaptığı açıklamada böyle bir belgeyi görmediğini veya duymadığını ifade etmişti.

Zelenski, savaşı sonlandırmak amacıyla doğrudan görüşmeler için Moskova’ya gitmeyi düşünmediğini de söyledi.

Zelenski, ‘‘Ülkem için gezegendeki herhangi bir yeri ziyaret etmeye her zaman hazırım ancak bu yerlerden biri şu anda kesinlikle Moskova değil. Bu kesinlikle söz konusu değil’’ diye konuştu. Zelenski’nin Rus medya kuruluşu Mediazona’ya verdiği röportaj Avusturya gazetesi Der Standard’da da yayınlandı.

Zelenski farklı koşullar ve Rusya’da farklı bir iktidarla her şeyin mümkün olabileceğini belirtti.

Rusya siyasi liderliğinin ülkesini işgal ederek ‘‘feci bir hata’’ yaptığını vurgulayan Zelenski, ‘‘Bundan sonra birçok ülke birinin, iyi mi yoksa kötü bir Rus mu olduğu sorusuyla ilgilenmeyecek. Tüm Ruslar’a kötü davranılacak. Rusya bunu başardı. Bu beni ilgilendirmez, ancak Rus halkını korkutmalı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü, bu ay 600 bin Ukraynalı’nın daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve ülke içinde yerinden olanların sayısını 7 milyon 700 bini geçtiğini söyledi. Ukrayna'nın savaş öncesi 44 milyon olan nüfusunun yaklaşık 5 milyonunun savaş yüzünden yurtdışına kaçtığı sanılıyor.

