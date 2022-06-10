Mariupol’da Kolera Salgını Riski

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinin büyük bir kolera salgını riski altında olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan günlük istihbarat bilgisi paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya işgal ettiği topraklarda halka temel kamu hizmetlerini sağlamakta zorlanıyor. Güvenli içme suyuna erişimde sıkıntılar yaşanırken, telefon ve internet hizmetlerinde de büyük aksamalar devam ediyor. Herson'da ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşanırken, Mariupol büyük bir kolera salgını riskiyle karşı karşıya. Mariupol’da Mayıs ayından bu yana münferit kolera vakaları bildiriliyor.”

Bilgi notunda ayrıca Severodonetsk şehrinde çatışmaların devam ettiği belirtilerek, “Rusya yine kentin büyük bölümünü kontrol ediyor, ancak Rus güçleri daha geniş bir alanı kuzeyden ve güneyden kuşatma girişimlerinde çok az ilerleme kaydetti” denildi.

Bakanlık Ukrayna’da 1995 yılında büyük bir kolera salgını yaşandığına ve o tarihten bu yana özellikle Mariupol'un da içinde bölgede küçük ölçekli salgınlar görüldüğüne dikkat çekti.

WHO Ukrayna Yöneticisi Dorit Nitzan geçen ay yaptığı açıklamada, haftalar süren kuşatma ve ağır bombardımanın ardından Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol'un kolera riskinin bulunduğu işgal altındaki bölgeler arasında yer aldığını söylemişti.

