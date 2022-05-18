"Mariupol'da Yaklaşık 700 Savaşçı Teslim Oldu"

Rusya, bugün yaklaşık 700 Ukraynalı savaşçının Mariupol'da teslim olduğunu açıkladı. Kiev, savaşçıların durumuna ilişkin açıklama yapmadı. Rusya yanlısı bir ayrılıkçı lider, Ukraynalı komutanların hala Azovstal demirçelik fabrikasının altındaki tünellerde mahsur olduğunu kaydetti.

Kiev, Mariupol'daki garnizona çekilme emri verdiğini açıklamasından sonra Avrupa'da yıllar sonra yaşanan en kanlı savaşın sonucu belirsizliğini koruyor. Ukraynalı yetkililer, kamuoyuna, Azovstal demirçelik fabrikasındaki savaşçıların durumuyla ilgili bilgi vermeyi durdurdu.

Ukraynalı askeri sözcü Oleksandr Motuzaynik, "Devlet, askerlerimizi kurtarmak için her türlü gayreti gösteriyor. Bekleyelim. Şu anda en önemli unsur, kahramanlarımızın hayatını kurtarmak. Kamuoyuna verilecek her türlü bilgi bu sürece zarar verebilir" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 694 savaşçının daha gece teslim olduğunu, silah bırakanların toplam sayısının 959'a çıktığını bildirdi. Bölgenin kontrolundan sorumlu olan Rusya yanlısı ayrılıkçıların lideri Denis Puşilin, yerel basın ajansı DNA'nın haberine göre, komutanların halen fabrikanın içinde olduğunu söyledi.

Ukraynalı yetkililer, dün 250 savaşçının daha teslim olduğunu doğrulamış, ancak içeride kaç kişinin daha bulunduğunu ya da bu kişilere ne olabileceğini söylememişti.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, "Maalesef konu çok hassas ve bugün çok kırılgan görüşmeler yapılıyor, bu nedenle daha fazlasını söyleyemem" dedi. Boyçenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in de görüşmelere dahil olduğunu kaydetti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Mariupol'un teslim olması, 400 binden fazla nüfusa sahip olan kentte yaklaşık son üç aydır devam eden kuşatmayı sona erdirebilir. Ukrayna, Mariupol'da Rus bombardımanı nedeniyle binlerce sivilin öldüğünü kaydediyor.

Ukraynalı yetkililer, ulusal kahraman olarak tanımladıkları kent savunucularının kurtarılması için tutuklu takası yapılabileceğinden bahsetmişti. Moskova, çoğunun aşırı sağ kökenden geldiğini iddia ettiği savaşçılar için takas anlaşması yapılmadığını bildirdi.

Mariupol'daki demirçelik fabrikasının teslim olması, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e, nadir bir zafer elde etme şansı tanıyabilir. Son haftalarda Rus kuvvetleri Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv civarından geri çekilmeye başladı.

Moskova yine de ana askeri kampanyasına devam ederek Donbas bölgesinde daha fazla toprak elde etmeye çalışıyor.

Donbas bölgesinin ana limanı ve Rusya'nın şimdiye kadar ele geçirdiği kent olan Mariupol, Moskova'nın Azak Denizi'nin ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki toprakların tamamının tam kontrolunu ele geçirmesini sağlıyor. Mariupol kuşatması, Çeçenistan'da ve 1990'lı yıllarda Balkanlar'da yaşanan çatışmalardan bu yana Avrupa'nın en kanlı savaşı oldu.

Rusya, 50'den fazla savaşçının Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunan iki kasabada tedavi altına alınmak üzere hastaneye getirildiğini, diğerlerinin yeni açılan bir hapishaneye götürüldüğünü kaydetti.

Kremlin, teslim olanlara insani muamele yapılacağı garantisini bizzat Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in verdiğini bildirdi. Üst düzey bazı Rus siyasetçiler, asla tutuklu takası yapılmaması ya da teslim olanların idam edilmesi çağrısı yapmıştı.

Rusya 85 diplomatı sınırdışı etti

Öte yandan Rusya, bugün, Fransız, İspanyol ve İtalyan toplam 85 diplomatı sınırdışı etti. Bu adım, benzer sayıdaki Rus diplomatın Rusya'ya gönderilmesine misilleme olarak atıldı. Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana 300'den fazla Rus diplomatı sınırdışı etti.

Rusya biriminin iflas ilanında bulunduğunu ve banka hesaplarına el konulması sonrasında faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını bildiren Google ise Rusya'dan çekilen son büyük Batılı şirket oldu.

