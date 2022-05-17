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Mariupol’dan 264 Yaralı Asker Tahliye Edildi

17.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ordusu, haftalarca Rus bombardımanına maruz kalan Mariupol şehrindeki tüm askerlerini tahliye etmeye çalıştığını bildirdi. Azovstal'daki fabrikada mahsur kalan 264 yaralı asker, Rus kontrolündeki şehirlerde bulunan hastanelere kaldırıldı

Mariupol’dan 264 Yaralı Asker Tahliye Edildi

Ukrayna ordusu, haftalarca Rus bombardımanına maruz kalan Mariupol şehrindeki tüm askerlerini tahliye etmeye çalıştığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Mariupol garnizonu muharebe görevini tamamladı. Yüksek askeri komutanlık, Azovstal'da konuşlu birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarma emri verdi. Mariupol savunucuları günümüzün kahramanlarıdır" denildi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Azovstal’da iki ayı aşkın süredir mahsur kalan askerlerden 53’ünün Rusya’nın kontrolündeki Novoazovsk şehrindeki bir hastaneye, 211 yaralının da yine Rus destekçilerinin kontrolündeki Olenivka kentindeki hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Malyar ayrıca, tahliye edilen Ukraynalı askerlerin muhtemelen Rusya ile bir mahkum değişimine tabi olacağını sözlerine ekledi.

Azovstal’daki demir-çelik fabrikasında yaklaşık 600 Ukraynalı askerin bulunduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de tahliyelerle ilgili, “Askerlerimizin hayatlarını kurtarabilmeyi umuyoruz. Aralarında ağır yararlılar var. Tıbbi yardım alıyorlar. Ukrayna’nın, Ukraynalı kahramanlarının yaşamasına ihtiyacı var” diye konuştu.

Reuters haber ajansı, Ukraynalı askerleri taşıyan beş otobüsün dün gece Azovstal’dan Novoazovsk şehrine geldiğini bildirdi. Ajans, araçlardan başları ve vücutları bandajlı Ukraynalı askerlerin indirildiğini aktardı.

Bu arada, Ukraynalı askerlerin Rus güçlerini ülkenin doğusundaki en büyük şehir olan Kharkiv yakınından son günlerde püskürttüğü kaydedildi. Ancak ülkenin doğusundaki savaşın yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

Zelenski’nin bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.

Mariupol limanında bulunan Azovstal demir-çelik fabrikası, Ukraynalılar’ın şehirdeki "son kalesi" olarak değerlendiriliyordu. Mariupol şehri, Mart başından beri Rusya’nın kuşatması altında bulunuyor.

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Ukrayna
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