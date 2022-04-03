HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Mariupol’dan Tahliyeler İçin Gemi Desteği Verebiliriz"

"Mariupol’dan Tahliyeler İçin Gemi Desteği Verebiliriz"

02.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın yoğun saldırısı altındaki Ukrayna’nın Mariupol’daki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini açıkladı. Akar, "Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerimiz sürüyor" dedi

"Mariupol’dan Tahliyeler İçin Gemi Desteği Verebiliriz"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir " diye konuşan Akar, Türkler’in de bulunduğu Mariupol'daki tahliyelere destek verebileceklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakanı,"Özellikle Mariupol’daki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya’nın Ankara’daki Askeri Ataşesi’ni Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova'daki Askeri Ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna'nın Ankara'daki askeri Ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki Ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu" dedi.

"Mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor"

Akar, Karadeniz'de sürüklenen mayınlara karşı alınan gerekli tedbirlerin alındığını da söyledi ve "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın avlama gemilerinin, deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi" dedi. Akar, d eniz trafiğinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Ukrayna’ya insani yardım götürdükten sonra Borispol Havaalanı’nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının durumunun da sorulduğu Hulusi Akar, "Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyor, uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz " yanıtını verdi.

Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de hızla ve emniyetli bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini de açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki kiliseden 'Ramazan' mesajıKadıköy'deki kiliseden 'Ramazan' mesajı
750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı
Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu olduKendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 yaşındaki çocuk tek bir hareketle polisleri 2 dakikada kapıya getirdi! Aile neye uğradığını şaşırdı

4 yaşındaki çocuk tek bir hareketle polisleri 2 dakikada kapıya getirdi! Aile neye uğradığını şaşırdı

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

En zengin Türk belli oldu!

En zengin Türk belli oldu!

O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

Olay yerinden fotoğraf paylaşmayın

Olay yerinden fotoğraf paylaşmayın

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Mars ve Satürn kavuşuyor! Burçlarda gerilim ve isyan havası var

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.