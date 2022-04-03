"Mariupol’dan Tahliyeler İçin Gemi Desteği Verebiliriz"

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir " diye konuşan Akar, Türkler’in de bulunduğu Mariupol'daki tahliyelere destek verebileceklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakanı,"Özellikle Mariupol’daki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya’nın Ankara’daki Askeri Ataşesi’ni Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova'daki Askeri Ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna'nın Ankara'daki askeri Ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki Ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu" dedi.

"Mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor"

Akar, Karadeniz'de sürüklenen mayınlara karşı alınan gerekli tedbirlerin alındığını da söyledi ve "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın avlama gemilerinin, deniz karakol uçaklarının teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Akar, "Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi" dedi. Akar, d eniz trafiğinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Ukrayna’ya insani yardım götürdükten sonra Borispol Havaalanı’nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının durumunun da sorulduğu Hulusi Akar, "Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyor, uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz " yanıtını verdi.

Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de hızla ve emniyetli bir şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini de açıkladı.

