HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi

Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi

17.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından, bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu. Askerler, Rusya destekli grupların kontrolündeki bölgelere götürüldü.

Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi

Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından, bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, ağır yaralı asker sayısının 53 olduğunu; tahliye edilenlerin Rusya destekli grupların kontrolündeki Novoazovsk'a götürüldüğünü söyledi.

Diğer 211 askerin de Olenivka'ya götürüldüğü bilgisini verdi. Olenivka da Rusya destekli ayrılıkçı grupların kontrolünde.

Pazartesi gün içinde Rusya, fabrikadaki yaralı askerlerin çıkarılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Reuters haber ajansı, askerleri taşıyan 10'dan fazla otobüsün şehrin güneyine doğru ilerlediğini duyurdu.

Maliar, yaralı askerlerin fabrikadan çıkarılması karşılığında esir alınan Rus askerlerin salıverileceğini de sözlerine ekledi.

Salı gece yarısı video mesaj yayımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve müzakere heyetinin, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler'in organize ettii tahliye sürecine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Fabrikadan tahliye edilen Ukrayna askerlerinin bir an önce Rusya yanlısı grupların kontrolündeki bölgelerden salıverilmesini beklemediğini de sözlerine ekleyen Zelenskiy, serbest bırakılmaları için müzakerelerin "hassas şekilde" devam edeceğini ve zaman istediğini belirtti.

Mariupol'e Rus askerlerinin ilerlediği Mart ayından bu yana direnişin kalesi haline gelen fabrikada, iki aydan uzun süredir yüzlerce asker ve sivil mahsur kalmıştı.

Şu an fabrikada ve yer altındaki tünellerde kaç kişinin kaldığı net olarak bilinmiyor. Kalanların da tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan aşırı sağ gruplarla bağlantılı Azak tugayı da, sosyal medyada paylaştığı mesajda askerlerinin silah bırakmaya hazır olduğunu duyurdu. Grubun komutanı General Denis Prokopenko, amacının mümkün olduğunca çok sayıda askerin hayatını kurtarmak olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den açıklamaPutin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den açıklama
Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü! Tanık olarak dinlenecektiYazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü! Tanık olarak dinlenecekti
Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktıEşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Finlandiya savaşın gölgesini hissetti! Putin emri verdi, 'nükleer' hazırlık başladı

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif!

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Sekiz kadınla aynı anda evli! “İlk gelen alır”

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.