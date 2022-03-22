Mariupol’de Rusya’nın ‘Teslim Ol’ Çağrısına Direniş

Mariupol’deki Ukraynalı askerlere silah bırakma çağrısı yapan Rus yetkililer direnişle karşılaştı. İşgal altındaki Mariupol ile ilgili olarak Moskova’dan gelen “teslim ol” çağrısına, Ukraynalı yetlililerden net bir ret yanıtı geldi.

Rusya ordusu bölgedeki halka 21 Mart, Pazartesi günü yerel saatle sabah 05.00’te teslim olma çağrısı yaparak, bölgeden ayrılmak isteyenlerin ayrılabileceği, kalmak isteyenlerin ise Rusya’nın Ukrayna’da destek verdiği ayrılıkçı grupların yöneteceği mahkemelere sevkedileceği mesajını verildi.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski hükümetinden gelen yanıtta ise, Ukraynalı yetkililerin “hiçbir zaman boyun eğmeyeceği” belirtildi ve başkent Kiev, Mariupol ve Harkiv gibi büyük kentlerin işgal karşısında direniş göstermeye devam edeceğinin altı çizildi.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’da başlattığı işgali sürdürmesine rağmen henüz hiçbir büyük kentte kontrolu ele geçirebilmiş değil. Ancak Rus ordusunun saldırıları sonucu başkent Kiev dahil Harkiv ve Mariupol gibi kentlerde özellikle sivil bölgelerde ciddi oranda hasar bırakıldı. İşgalde en çok etkilenen yerlerden olan 400 bin nüfuslu liman kenti Mariupol’de elektrik ve su kesintisinin yanısıra gıda eksikliği de devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Mariupol’deki “kahraman savunucular” sayesinde Rusya’nın eylemlerinin sekteye uğratıldığını söyledi.

Bakan Reznikov, “Mariupol’dekilerin kararlılığı ve insanüstü cesareti sayesinde Ukrayna genelinde onbinlerce hayat kurtarılmış oldu. Mariupol bugün Kiev’i, Dnipro’yu ve Odesa’yı kurtardı” ifadelerini kullandı.

Rus güçleri Mariupol’un belli bir bölümünde kontrolu elde tutarken, kentte saldırılarda yaşamını yitirenler için toplu mezarlar açıldı.

Rus yetkililer, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük savaş olarak nitelendirilen işgali, Ukrayna’yı silahsızlandırmak ve “Naziler’den korumak” için başlatılan bir “özel askeri operasyon” olarak adlandırıyor.

Batılı hükümetler ise bunun, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in savaşı başlatmak için gösterdiği “yalandan bir bahane” olduğunu belirtiyor.

Ukrayna’dan işgal nedeniyle ayrılanların sayısı 3,5 milyona yaklaşırken, Birleşmiş Milletler verilerine göre 900’den fazla sivil saldırılarda yaşamını yitirdi.

Rusya ordusundan da binlerce askerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Can kaybı ve yaralılarla ilgili net bilgiye henüz ulaşılabilmiş değil.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri arasında görüşmeler bugün yeniden başladı. Şu ana kadar bu görüşmelerde uzlaşma yönünde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

