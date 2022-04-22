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"Mariupol'deki Sivillerin Kaderi Putin'in Ellerinde"

22.04.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın yoğun Rus saldırısı altındaki şehri Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, şehirde 100 bin sivilin bulunduğunu ve bu kişilerin kaderinin şu an Rusya lideri Vladimir Putin’in elinde olduğunu söyledi

"Mariupol'deki Sivillerin Kaderi Putin'in Ellerinde"

Ukrayna’nın yoğun Rus saldırısı altındaki şehri Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, şehirde 100 bin sivilin bulunduğunu ve bu kişilerin kaderinin şu an Rusya lideri Vladimir Putin’in elinde olduğunu söyledi ve sivillerin tamamının şehirden tahliye edilmesini talep etti.

Mariupol Belediye Başkanı Boichenko, “Birşeyi anlamak son derece önemli burada yaşayan insanlar ve tüm bu kişilerin kaderi tek bir kişinin elinde Vladimir Putin’in. Bu andan itibaren yaşanacak olan her ölüm olacaklar Putin’in ellerinde” dedi.

Boichenko, Rusya liderinin “Mariupol özgürleştirildi” açıklamasına da atıfta bulundu ve “Bu bir özgürleştirme değil bir yok etme planı” dedi. Belediye Başkanı, 24 Şubat’ta başlayan Rusya saldırıları sonrasında şehrin yüzde 90’ının yıkıldığını ve zarar gördüğünü söyledi.

2015 yılından bu yana Mariopul şehrinin belediye başkanlığı görevini yürüten Boichenko, Putin’in teslim olunması çağrısına kimsenin uymayacağını ve Mariupol’ü ve Ukrayna’yı savunmaya devam edeceklerini söyleyerek yayın verdi.

Mariupol’den sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesine yönelik girişimler bugüne dek istenilen şekilde başarılı olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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