“Mariupol’den Tahliyeler İçin Çalışmalar Sürüyor”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için Rus ve Ukraynalı yetkililerle koordineli çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyoruz” dedi.

Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine ilişkin sorularını yanıtladı.

“Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılan Akar, şöyle konuştu:

"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da toplam 87, Mariupol kentinde ise yaklaşık 30 Türk vatandaşının olduğunu söylemişti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın yoğun saldırıları altında olan Mariupol kentinden tahliyelerin yapılamadığını, insani yardımın şehre ulaştırılamadığını açıklamıştı.

Ukrayna askeri yetkilileri, stratejik önemi olan ve 400 binden fazla kişinin yaşadığı Mariupol şehrinin kontrolünun hala Ukrayna güçlerinde olduğunu bildiriyor.

Yoğun Rus bombardımanına maruz kalan şehirden sivillerin tahliye edilmesi için gösterilen çabalar sonuçsuz kalmıştı.

