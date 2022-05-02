Mariupol'den tahliyelerin sürmesi bekleniyor

Zelenskiy, şu ana kadar 100 dolayında kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın haftalardır kuşatma altında bulunan Mariupol kentinden sivillerin kurtarılması için pazar günü başlatılan uluslararası tahliye operasyonunun bugün de devam etmesi bekleniyor. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kyrylenko, pazar gecesi yaptığı açıklamada pazartesi günü tahliyelerin yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurdu.

Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası'na sığınan sivillerin kurtarılması için başlatılan operasyona, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de destek veriyor. Pazar günü başlatılan operasyon kapsamında onlarca sivilin fabrikadan tahliye edildiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'den yaptığı açıklamada yaklaşık 100 kişiden oluşan ilk grubun tahliye edildiğini belirterek "Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin de tesisten tahliye edilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili video mesajında sivillerin ağırlıklı olarak kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Zelenskiy, tahliye edilenlerin Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki Zaporijya kentine götürüldüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna milliyetçileri tarafından tutulan" 80 dolayındaki sivilin çelik fabrikasından tahliye edildiği ve Donetsk yakınlarında Rusya kontrolündeki Besimenne köyüne götürüldüğü açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin kontrolü altındaki bölgelere gitmek isteyen sivillerin BM ve Kızıl Haç yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Rusya ordusu son günlerde saldırılarını Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde yoğunlaştırmıştı. Bölgedeki AFP muhabirlerinin aktardığına göre, Ukrayna birlikleri doğudaki Harkov kenti ve Donetsk bölgesindeki Lyman kasabasından geri çekildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyona ne zaman son vereceği bilinmiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazar günü İtalyan televizyon kanalı Mediaset'e verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu 9 Mayıs'ta Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümüne kadar bitirmeyi hedeflemediğini söyledi. "Ordumuz, eylemlerini yapay olarak herhangi bir tarihe göre ayarlamayacak" dedi.

Rusya Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmişti. BM'nin verilerine göre, şu ana kadar binlerce sivil öldürüldü, milyonlarca insan Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı.

AFP,dpa,epd/BÖ,TY

