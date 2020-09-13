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Marius Sumudica'dan transfe mesajı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ın kazanması için hakeme ihtiyacı olmadığını söyledi. Sumudica ayrıca transfere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Marius Sumudica'dan transfe mesajı

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bu şekilde kazanmak bence kolay. Bu şekilde oynamak çok kolay. Verilmeyen faulden sonra aleyhimize penaltı var. Sadece penaltıya bakıyorlar. Bu şekilde kazanmak çok kolay. 1-0 geri kalıyorsunuz. Daha sonra oyuncularım düşüyor. Ligin ilk maçı. Galatasaray kazanması için hakemlere ihtiyacı yok. Oyuncularımı uyardım. Oyunculara geçen senin çok uzağında olduğu söylemiştim. Kadroda 16 oyuncumuz var. Serbest olan oyuncular var. Transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım. Seçici olmalıyız. Parayı savuracak gücümüz yok. Aday oyuncular değil, sahaya çıkıp kalitesini gösterecek oyuncular lazım. Bunun için de harcama yapmamız gerekiyor. Maçı 3-1 kaybettik. İkinci yarı iyi oynadık diye düşünüyorum. Bizim de rakibimizin de fırsatlar yakaladı. Bu maç geride kaldı. Kayseri ile çalıştığımız zaman burada 4-1 kaybetmiştik. Geçen sene Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu. Şimdi yine 3 gol yedik. Geçen son iki senedir oynadığım ilk maçlardan daha iyi. Çünkü bu sefer 3 gol yedik. Benim için lig haftaya başlayacak. Evimizde Karagümrük’e karşı galibiyet almamız gerekiyor" diye konuştu.

"BASKETBOL MAÇI OYNANMIŞ GİBİYDİ"

Hakemler hakkında sorulan soruya Sumudica, "Bu sene ilk maçımızda sadece 10-11 maç yönetmiş hakem vermiş olmaları beni şaşırttı. Ligin ilk maçı. Önemli bir maç. Hakemler hakkında konuşamam. Çünkü konuşursam ne olacağı belli. Ben hakem hataları ile maç kazandığımı hatırlamıyorum. Bugün basketbol maçı oynanmış gibiydi. Hakemlerin performansı hakkında bir şey söyleyemem. Rakip takıma dokunduğumuzda faul çalıyorlardı. İlk yarıda VAR’a gidildi. En az 3 dakika harcandı. Sadece 1 dakika verdi. İkinci yarıda oyuna sedye girdi, gol oldu, oyuncu değişiklikleri oldu, sadece 4 dakika uzatma verdiler. Futbol oynanmasına izin verdiler diye düşünüyorum. Bizim takımımızın kimseye ihtiyacı yok. Ben de artık yoruluyorum. Sadece ben konuşuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

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