HABER

Mark Twain’in Prens ve Dilenci kitabı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

‘Amerikan edebiyatının babası’ Mark Twain’in kaleme aldığı Prens ve Dilenci raflardaki yerini aldı.Amerikalı mizahçı, satirist yazar Mark Twain’in kaleme aldığı Prens ve Dilenci Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Mark Twain’in Prens ve Dilenci kitabı raflarda

‘Amerikan edebiyatının babası’ Mark Twain’in kaleme aldığı Prens ve Dilenci raflardaki yerini aldı.
Amerikalı mizahçı, satirist yazar Mark Twain’in kaleme aldığı Prens ve Dilenci Alfa Yayınları’ndan çıktı. Amerikan edebiyatının ilk büyük eserlerini vermiş olan Mark Twain Prens ve Dilenci ile 16. yüzyıl İngiltere’sinin bir portresini çiziyor. Prens ve Dilenci, Londra’da aynı günde çok farklı hayatlara doğan iki oğlan çocuğunu merkeze alıyor. Galler Prensi Edward ile dilenci Tom Canty. Birbirlerine benzerliklerini şans eseri fark eden iki genç yer değiştirmeye karar verdiğinde, insanın toplumsal sınıfı ve kimliğinin, hayattaki diğer pek çok şey gibi, şans eseri belirlendiğini öğrenecekleri bir yolculuğa çıkıyorlar.
Genellikle çocuklar için yazıldığı düşünülen bu tarihi satirik roman adaletsiz yasaları, barbarca cezaları, batıl inançları ve dini hoşgörüsüzlüğüyle 16. yüzyıl İngiltere’sinin bir portresini çiziyor.

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde bulunan Agave Silivri'de açtıUNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde bulunan Agave Silivri'de açtı
Türkiye endüstri 4.0’a ne kadar hazırTürkiye endüstri 4.0’a ne kadar hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da harekete geçildi! Çok sayıda kişiye...

Son dakika Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa Büyükşehir Belediyesi kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

Günlük burç yorumları 24 Temmuz Çarşamba - Ay, sert temaslar kuruyor!

Ay, sert temaslar kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.