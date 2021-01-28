Mark Zuckerberg açıkladı: Facebook siyaseti rafa kaldıracak

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, sabah saatlerinde ortaya çıkan Apple sözleriyle dikkat çekmişti. Fakat tek dikkat çeken konu Facebook ve Apple arasında esen soğuk rüzgarlar değildi. Sosyal medya platformu, özellikle Cambridge Analytica skandalı sonrası siyasi reklamlar konusunda birçok tartışmanın odak noktası haline gelmişti. Zuckerberg şimdi ise platformun siyasi içerik miktarına yönelik önemli bir açıklama yaptı.

İNSANLAR FACEBOOK'TA SİYASET İSTEMİYOR

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre Facebook kullanıcılara siyasi önerilerde bulunmayı kalıcı olarak durduracak. Zuckerberg yaptığı açıklamada, ''Şu anda aldığımız önemli geri bildirimlerden biri insanların siyaset istemediği yönünde.'' diyerek siyasi içerik miktarını azaltmanın yollarını bulacaklarını belirtti. Zuckerberg ayrıca ''Gerilimi düşürmek ve bölücü konuşmaları azaltmak için bir süredir yaptığımız işi artırarak yapmaya devam edeceğiz'' diyerek de ekledi.

BEYİN FIRTINASI YAPIYORLAR

'Facebook'un başındaki isim, tavsiye edilen siyasi grupları kısıtlamanın yanında haber kaynağında günlük olarak görülen siyasi içerik miktarını azaltmanın yollarını bulmak için beyin fırtınası yaptıklarını söyledi. Facebook'un platform içinde yapacağı siyasi içerik operasyonunun kullanıcılara neler getireceği merakla bekleniyor.

