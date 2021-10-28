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Mark Zuckerberg’e göre Facebook şirketi yeniden donatılacak

28.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketi yeniden donatmak için, Facebook ve Instagram uygulamalarında “önemli değişiklikler” yapmayı ve bir “metaverse” vizyonunu oluşturmak için milyarlarca dolar harcamayı planlıyor.

Mark Zuckerberg’e göre Facebook şirketi yeniden donatılacak

TikTok ve iMessage’ın artan rekabetinden bahseden CEO Zuckerberg, şirketin daha yaşlı kullanıcılar pahasına olsa bile 18 ila 29 yaş arasındaki “genç yetişkin” kullanıcıları kazanmak için daha fazlasını yapacağını söyledi.

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ZUCKERBERG'DEN REELS VURGUSU

Şirketin üçüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında konuşan CEO, TikTok rakibi Reels özelliğinin “ürünlerimiz için Hikayeler kadar önemli” diyerek önemli bir noktaya geleceğini söyledi. Mark Zuckerberg, “Ayrıca, videolara daha fazla eğilmek ve Reels deneyimini daha merkezi hale getirmek için önümüzdeki yıl Instagram ve Facebook’ta önemli değişiklikler yapmayı umuyoruz.” dedi.

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ODAK NOKTASI GENÇLER OLACAK

Bunun da ötesinde, şirket odak noktasını gençlere çevirecek. Ancak Zuckerberg bu uğraşın “aylar değil yıllar alacağını” ekledi. Genç kullanıcılar sorunu özellikle şirket için endişe verici bir hale geldi. Bir muhbirin Facebook’un gençlerin ruh sağlığına ilişkin dahili araştırması hakkındaki açıklamaları şirket için zor zamanlara sebebiyet verdi.

Facebook ve Instagram’ın yıllardır gençler ve genç yetişkinler arasındaki etkileşimde önemli düşüşlerle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Zuckerberg, şirket için bir diğer önemli önceliğin ise “metaverse” vizyonu olacağını söyledi. “Amacımız metaverse’nin bir milyar insana ulaşmasına yardımcı olmak” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Mark Zuckerberg
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