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Mark Zuckerberg'i kızdıracak sızıntı: Bu fotoğraflardaki henüz çıkmamış Meta Quest Pro mu?

12.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in CEO görevini üstlendiği Meta'nın yeni sanal gerçeklik (VR) başlığı 'Quest Pro' görünüşe bakılırsa daha tanıtılmadan sızdırıldı. Ortaya çıkan yeni görüntülerin Meta'nın henüz tanıtmadığı yeni VR başlığını gösterdiği iddia ediliyor. Peki görüntülerdeki cihaz gerçekten de Meta Quest Pro mu? İşte detaylar!

Mark Zuckerberg'i kızdıracak sızıntı: Bu fotoğraflardaki henüz çıkmamış Meta Quest Pro mu?

Görünüşe bakılırsa, Meta'nın yeni sanal gerçeklik (VR) başlığı Quest Pro'nun bir prototipi daha tanıtılmadan ortaya çıktı. Bu durum, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in hiç de hoşuna gidecekmiş gibi durmuyor. Meta'nın yeni VR başlığını ise 11 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Fakat yaşanan sızıntı, cihazın daha tanıtılmadan milyonlarca kişi tarafından tüm çıplaklığıyla görünmesine yol açmış olabilir.

Meta cihaz

META QUEST PRO'YA DAİR VİDEO SIZDIRILDI!

İnternette ortaya çıkan görüntüler, cihazın bir otel odasında bırakıldığını iddia eden bir kişi tarafından yayınlandı. Görüntülerdeki cihaz, gerçekten de Meta'nın geçen yılın sonundan beri herkesin beklediği Project Cambria / Quest Pro başlığına benziyor.

Meta cihaz-1

Görüntü, kişinin ambalajından çıkararak güncellenmiş bir tasarıma sahip gibi görünen siyah bir başlık ve kontrolör ile karşılaştığını gösteriyor. Ayrıca, paketin sol üst köşesine yerleştirilmiş “Meta Quest Pro” etiketi ve VR başlığını ve kontrol cihazlarını gösteren bir grafik de mevcut.

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Meta Quest Pro

Söz konusu cihazın mühendislik örneği olduğu söyleniyor.

mühendislik örneği

Görüntüler, 11 Ekim'de Meta'nın Connect etkinliğinden tam bir ay önce ortaya çıktı. Meta Quest Pro VR başlığının bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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Mark Zuckerberg Sanal Gerçeklik VR gözlük Meta
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