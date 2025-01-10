Mark Zuckerberg'ten koronavirüs itirafı! 'Bizi zorladılar, paylaşımları silmemizi istiyorlardı'

Koronavirüs aşılarının yan etkileri üzerine zaman zaman tartışmalar gündem oluyor. Son açıklama ise Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'ten geldi.
Katıldığı bir radyo programında açıklamalar yapan Zuckerberg, Covid-19 pandemisiyle "Covid döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar" dedi.
Açıklamasının devamında Zuckerberg, "Aşının yan etkileri olabileceğini söyleyen herkesin paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı." diye konuştu.
Zuckerberg'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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