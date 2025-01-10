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  4. Mark Zuckerberg'ten koronavirüs itirafı! 'Bizi zorladılar, paylaşımları silmemizi istiyorlardı'

Mark Zuckerberg'ten koronavirüs itirafı! 'Bizi zorladılar, paylaşımları silmemizi istiyorlardı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.01.2025 23:26
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Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'in koronavirüs pandemisine ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu. "Covid döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar" diyen Zuckerberg, "Aşının yan etkileri olabileceğini söyleyen herkesin paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı" dedi.

Mark Zuckerberg'ten koronavirüs itirafı! 'Bizi zorladılar, paylaşımları silmemizi istiyorlardı'

Koronavirüs aşılarının yan etkileri üzerine zaman zaman tartışmalar gündem oluyor. Son açıklama ise Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'ten geldi.

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"BİZİ ZORLADILAR"

Katıldığı bir radyo programında açıklamalar yapan Zuckerberg, Covid-19 pandemisiyle "Covid döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar" dedi.

"HERKESİN PAYLAŞIMLARINI SİLMEMİZİ İSTİYORLARDI"

Açıklamasının devamında Zuckerberg, "Aşının yan etkileri olabileceğini söyleyen herkesin paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı." diye konuştu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zuckerberg'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg koronavirüs
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