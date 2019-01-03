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Marka maskotlarının 'Çizgi Ötesi' yolculuğu İAÜ'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sanatçı Necmi Yalçın’ın kişisel sergisi 'Çizgi Ötesi', Galeri Aydın’da sanatseverlerle buluştu.

Marka maskotlarının 'Çizgi Ötesi' yolculuğu İAÜ'de

İSTANBUL, (DHA)- Sanatçı Necmi Yalçın’ın kişisel sergisi 'Çizgi Ötesi', Galeri Aydın’da sanatseverlerle buluştu. İllüstrasyon ve grafik tasarım sanatı alanında önemli eserlerin yer aldığı sergi, 30 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ünlü sanatçı Necmi Yalçın, kişisel sergisi 'Çizgi Ötesi'ni İstanbul Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) Florya Yerleşkesinde bulunan Galeri Aydın’da sanatseverlerle buluşturdu. İllüstrasyon ve grafik tasarım sanatı alanında önemli eserleri bulunan Yalçın, tasarım yaklaşımını şu şekilde açıkladı:

“Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu yatar, dolayısıyla bir planlamaya sahip olur. Tasarlama, elde edilecek ürünün ve yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır. Tasarım oluşturulurken kullanılacak alan ve beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. Müşteri talebine göre şekillenen tasarımlarda görsel zenginliğin bütün öğeleri kullanılır.”

MASKOTLARIN GÜCÜ

“Karakter tasarım ürünü olan maskotlar, markalar için eğlenceli, hedef kitlelerinin ilgisini çeken, marka/ürün yapısının ruhunu ve doğasını yansıtmak için oluşturulan kullanışlı elçiler, kişilik kazanmış bir yansımalarıdır” diyen Yalçın, “Maskotlar bir taraftan da, müşterilerin zihninde kalıcı bir hale gelmenin kısa yoludur. Bazen bir kampanyada, bazen bir kutlama mesajında karşılaştığımız maskotlar, markaların vermek istedikleri mesajları, eğlenceli, güven veren bir üslupla duygusal bağ oluşturarak güçlü bir şekilde iletirler. Yaklaşık 30 yıldır animasyon ve reklam sektöründe birçok marka, kurum ve hizmet için karakter tasarımlar yapmaktayım, bu deneyimlerimi de ilk kez bir bütün olarak sanatseverlere sunuyorum” ifadelerini kullandı.

NECMİ YALÇIN KİMDİR?

1971 İzmir doğumlu grafik tasarımcı, illustratör, öğretim görevlisi olan Necmi Yalçın, üniversite öncesi Ankara'da çeşitli çizgi film şirketlerinde yardımcı animatör ve animatör olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ‘’Grafik Tasarım ve Görsel Sanatlar Eğitimi’’ aldı. Üniversite sonrası reklam ajanslarında illüstratör, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak ulusal ve uluslararası bir çok markaya hizmet verdi, ödüller aldı. 2008’den beri Beşiktaş'ta kendi ofisinde çizgi eğitmeni ve çizer olarak reklam, sinema ve çizgiroman sektörüne çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Evli ve 2 kız babasıdır.

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