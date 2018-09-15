Bolu'da, bu yıl altıncısı düzenlenen "Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali" gerçekleşen etkinliklerle devam etti.

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarın sona erecek olan Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali kapsamında gün içinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, Kent Meydanında kurulan spor alanında Köroğlu Kupası final müsabakaları gerçekleştirildi.

Daha sonra yine aynı meydanda kurulan sahnede Bolu Şehir Tiyatrosu tarafından çocuklara yönelik çeşitli gösteriler sunulduktan sonra uluslararası halk oyunları oynandı.

Bolu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından sergilenen "Ferfene" programının ardından Seben Belediyesi Seymen Ekibi tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı.

Etkinlikler, Kültür Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu Kafkas Ekibi tarafından yapılan gösteriden sonra aşık atışmaları ve Nilgün Kızılcı konseri ile sona erdi.

Festivalin yarınki etkinlikleri kapsamında uluslararası halk oyunları gösterileri ve spor müsabakaları ödül töreni yapıldıktan sonra, Altındağ Belediyesi Seymen Ekibi gösteri yapacak.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilenin ardından aşık atışmaları ile devam edecek festival, şarkıcı Kubat'ın konseri ile sona erecek.

