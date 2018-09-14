Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali başladı.

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 3 gün sürecek Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali, Demokrasi Meydanı'nda Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sinema sanatçısı ve yapımcı Necati Şaşmaz, Türkmenistan, Kırgızistan, Makedonya ve Özbekistan temsilcileri ile Ampute Futbol Milli Takım oyuncuları tarafından festival ateşi yakılarak başlatıldı.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Türk milletinin medeniyet tarihinin insanlığa eşsiz hazineler kazandırdığını belirtti.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise yüzölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200 göl ve gölete sahip Bolu'nun çok özel bir şehir olduğunu, böyle bir kentin Türk dünyası ile kucaklaşacağını ve bunun da Köroğlu ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Köroğlu'nun yiğitliğinin, mertliğinin ortaya koyduğu bir değer olduğunu ifade eden Yılmaz, "Köroğlu, Türk milletinin kendisi aslında. Ezilenin yanında duran, ezene dik duran, adaleti temsil eden bir kahraman. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan bölgenin ortak kahramanı Köroğlu. Bu kahramanla biz Türk dünyası ile kucaklaşacağız. Her ülkede Köroğlu ile ilgili kardeşliğimiz sürüyor. Son olarak Özbekistan ile irtibatlarımızı kurduk." diye konuştu.