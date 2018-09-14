Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali başladı.
Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 3 gün sürecek Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali, Demokrasi Meydanı'nda Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sinema sanatçısı ve yapımcı Necati Şaşmaz, Türkmenistan, Kırgızistan, Makedonya ve Özbekistan temsilcileri ile Ampute Futbol Milli Takım oyuncuları tarafından festival ateşi yakılarak başlatıldı.
Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Türk milletinin medeniyet tarihinin insanlığa eşsiz hazineler kazandırdığını belirtti.
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise yüzölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200 göl ve gölete sahip Bolu'nun çok özel bir şehir olduğunu, böyle bir kentin Türk dünyası ile kucaklaşacağını ve bunun da Köroğlu ile gerçekleşeceğini kaydetti.
Köroğlu'nun yiğitliğinin, mertliğinin ortaya koyduğu bir değer olduğunu ifade eden Yılmaz, "Köroğlu, Türk milletinin kendisi aslında. Ezilenin yanında duran, ezene dik duran, adaleti temsil eden bir kahraman. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan bölgenin ortak kahramanı Köroğlu. Bu kahramanla biz Türk dünyası ile kucaklaşacağız. Her ülkede Köroğlu ile ilgili kardeşliğimiz sürüyor. Son olarak Özbekistan ile irtibatlarımızı kurduk." diye konuştu.
Yılmaz, Türk dünyası ile kucaklaşacak bir park inşa ettiklerini de sözlerine ekledi.
- Köroğlu filmini çekecek
Sinema sanatçısı ve yapımcı Necati Şaşmaz da Köroğlu'nu anlatırken Robin Hood örneğini vermek zorunda kalındığını belirterek, "Oysa gönül ister ki dünyaya Köroğlu örnekleri dile getirilsin, o isim zikredilsin böylesi kahramanlıklar anlatılırken. Bu vesileyle başkanımız 'Köroğlu projesinde yapımcı olur musun?' teklifinde bulununca büyük bir mutluluk duydum. Gurur duyuyorum. İnşallah hayırlısıyla bunu neticelendirebiliriz. Güzel senaryolar yazıp tüm ülkelerin, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Makedonya ülkelerinde bunların yayını ile ilgili hizmet etmeye çalışacağım." dedi.
Bolu'da Dünya Kupası için kampta bulunan Ampute Futbol Milli Takımı tarafından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve belediye başkan yardımcısı Emine Varcıoğlu'na katkılarından dolayı isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.
Daha sonra protokol, Ampute Futbol Milli Takımı, vatandaşlar ve Türk Dünyası'ndan gelen davetliler, Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde Demokrasi Meydanı'ndan Anıtpark'a kadar yürüdü.
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