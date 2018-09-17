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Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 01:04 | Son Güncelleme

Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali sona erdi

Bolu'da, bu yıl altıncısı düzenlenen "Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali" Kubat konseri ile sona erdi.

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali kapsamında gün içinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kent Meydanı'nda kurulan spor alanında Köroğlu Kupası ödül töreni gerçekleşti.

Daha sonra yine aynı meydanda kurulan sahnede Bolu Şehir Tiyatrosu tarafından çocuklara yönelik çeşitli gösteriler sunuldu, uluslararası halk oyunları oynandı.

Altındağ Belediyesi Seymen Ekibi'nin gösterisinin ardından Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defile düzenlendi.

Festival şarkıcı Kubat'ın konseri ile sona erdi.

Konserin sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Kubat'a teşekkür plaketi ve Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun daha yaşanabilir bir kent olması adına gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, festivalin de bu kapsamda düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz, Köroğlu'nun hem Türkiye'nin hem de dünya üzerinde bulunan diğer Türk devletlerinin ortak değeri olduğuna dikkati çekti, bu nedenle festivalin uluslararası boyutta gerçekleştirildiğini belirtti.

Uluslararası Köroğlu Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da destek verdiğine değinen Yılmaz, kendilerinin yanında olan tüm Türk devletlerine de teşekkür etti.

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Bolu "Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali"

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