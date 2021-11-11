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Marka tarihinde bir ilk! Subaru Solterra tanıtıldı

11.11.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil devi Subaru, merakla beklenen elektrikli aracı Subaru Solterra'yı tanıttı. Toyota ile birlikte geliştirilen Subaru Solterra, Subaru'nun tarihindeki ilk global tam elektrikli aracı olarak ön plana çıkıyor.

Marka tarihinde bir ilk! Subaru Solterra tanıtıldı

Subaru, elektrikli otomobiller alanına yönelen otomobil üreticilerinden biri. Subaru, şimdi ise Toyota ile arasındaki ortaklıktan doğan Toyota bZ4X'in kardeşi Subaru Solterra ile karşımıza çıktı. Subaru Solterra, Japon otomobil devinin tarihindeki ilk global tam elektrikli ilk araç.

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SUBARU SOLTERRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Subaru bir basın açıklamasında, önden çekişli Solterra'nın 530 km (329 mil) menzile sahip olduğunu, dört tekerlekten çekişli versiyonun ise tek bir şarjla 460 km sürülebileceğini söyledi.

Marka tarihinde bir ilk Subaru Solterra tanıtıldı

Solterra, Toyota'nın elektrikli aracı bZ4X'e kardeşi kadar benziyor. Ancak her iki otomobili birbirinden ayıran farklılıklar mevcut. Örneğin, Solterra'nın farları farklı bir düzene sahip. Daha çarpıcı bir tasarım farkı, geleneksel bir ızgarayı andıran ön taraftaki siyah çerçeve olarak karşımıza çıkıyor. bZ4X'te ise bu yok. Arka lambaların şekli de bZ4X'e göre farklı. Ayrıca, elektrikli Toyota'nınkilerin aksine, üniteler LED şeritlerden oluşmuyor.

Subaru Solterra'nın özellikleri

Solterra'nın içi logolar haricinde tamamen Toyota bZ4X'inkiyle aynı.

Subaru Solterra iç tasarım

Subaru Solterra, sadece dört tekerlekten çekiş ile değil, aynı zamanda önden çekiş ile gelecek. Önden çekişli versiyon, 204 beygir güç ve 265 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. İki elektrik motora sahip dört tekerlekten çekişli model ise 218 beygir güç ve 336 Nm tork üretebiliyor. Otomobilde 71,4 kWh'lık batarya kullanılıyor.

Solterra, büyük pazarlara 2022'nin ortalarında ulaşacak. Otomobilin fiyatı ise henüz belli değil.

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