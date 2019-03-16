Bir vatandaş; "Optimum'a devamlı geliyorum ama 'Garaj Günleri'ne ilk defa geldim. Çok ucuz, çok indirimde. 1 çanta fiyatına 7 çanta aldım. 600-700 liralık çantalar 100 liraya düşmüş çok memnunum." dedi.

Kuruluşunun 10. yılına giren ve ulaşım kolaylığı nedeniyle hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki vatandaşların sıkça ziyaret ettiği İstanbul Optimum AVM, "Garaj Günleri" kapsamında 20'den fazla yerli ve yabancı öne çıkan markaların en beğenilen tasarımlarını alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.

Başka bir vatandaş, "Optimum'a devamlı geliyorum. Devamlı geldiğim bir yer, şimdi de Boyner'den çıktım, alışverişime devam ediyorum. Gerçekten indirimli... Saymaya kalksam 15-20 mağazanın hepsi indirime girmiş. İndirime girmeyen kalkmamış, ürün de kalmamış zaten." şeklinde konuştu.

Alışveriş yapan diğer bir vatandaş, şunları söyledi:

"Ürünler elimde, poşet tasarruf olsun diye poşet almadım. Bugün 2. gün, sabah geldim. Dün de gelmiştim, bugün de geldim. Birkaç parça aldım. Elimdeki çanta 650 liradan 128 liraya düşmüş. T-shirtler de 250 liradan 24 liraya düşmüş. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Geçen yıl da gelmiştim. Evim yakın zaten buraya. Çok kalabalık, buna ihtiyacımız var millet olarak. Ucuzluk istiyoruz o yüzden herkes gelsin."

Bir vatandaş, "Baya uygun fiyata kıyafetler var, biz de kaçırmayalım dedik. İlk defa geldik buraya, yakın diye. Sezon sonu olduğu için indirimler normal ama şu anda normal mağazalarda fiyatlar 2-3 katı olduğu için insanlara daha uygun geliyor. Şimdi arkadaşım geliyor, ben çağırdım bakalım diye. Kardeşim de içeride alışveriş yapıyor." diye konuştu.