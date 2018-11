Markaların Instagram ile ilgili dikkate alması gereken 5 istatistik

800 MİLYON AKTİF KULLANICI

Facebook ve Youtube’un ardından, sosyal medya platformları içinde zirvede yer alan Instagram’ın aylık 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’deki aktif Instagram kullanıcısı sayısı ise 30 milyonun üzerinde. Türk Instagram kullanıcılarının %62’si, 18-34 yaş aralığında. Kitlesel bir pazarlama çalışması için Instagram’ın olmazsa olmaz bir niteliğe sahip olduğu artık inkar edilemez.

HER GÜN 95 MİLYON FOTOĞRAF

Instagram’da her gün, dünya genelinde 95 milyon fotoğraf yükleniyor. Videolar ve hikayeler ile birlikte ortaya çıkan içerik ve etkileşim ise bambaşka noktada. Instagram’da beğeni tuşuna ise her gün 4,2 milyar kere dokunuluyor. İçeriğin her şey olduğu dijital dünyada, kullanıcı bazlı görsel içeriklerin merkezi olarak ifade edebileceğimiz Instagram, pazarlamada görsel dili kullanan markalar için diğerlerine nazaran daha da önemli.

BİR INSTAGRAM KULLANICISI UYGULAMAYA GÜNDE 15 DAKİKA ZAMAN AYIRIYOR

Instagram kullanıcılarının araştırma sonuçlarına bakıldığında, kullanıcı bazında uygulamada geçirilen günlük süre 15 dakika. Sosyal platformlarda harcanan toplam zaman ise ortalama 130 dakika olarak ifade ediliyor. Instagram’ın, dijital içerik tüketim alışkanlıkları içindeki yerini bu rakamdan görebiliyoruz.