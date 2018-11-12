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Markaların Instagram ile ilgili dikkate alması gereken 5 istatistik

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Instagram, aktif kullanıcı sayısı bazında dünyanın en popüler uygulamalarından, sosyal ağlarından birisi haline geldi. Profesyonel sosyal medya hizmetleri sunan Crovu , fotoğraf paylaşımı ile sınırladığı konseptine videoyu ekleyen, hikaye özelliği ile sosyal medya algısına yeni bir boyut kazandıran Instagram ile ilgili ilginç istatistikleri derledi.

Markaların Instagram ile ilgili dikkate alması gereken 5 istatistik

800 MİLYON AKTİF KULLANICI

Facebook ve Youtube’un ardından, sosyal medya platformları içinde zirvede yer alan Instagram’ın aylık 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’deki aktif Instagram kullanıcısı sayısı ise 30 milyonun üzerinde. Türk Instagram kullanıcılarının %62’si, 18-34 yaş aralığında. Kitlesel bir pazarlama çalışması için Instagram’ın olmazsa olmaz bir niteliğe sahip olduğu artık inkar edilemez.

HER GÜN 95 MİLYON FOTOĞRAF

Instagram’da her gün, dünya genelinde 95 milyon fotoğraf yükleniyor. Videolar ve hikayeler ile birlikte ortaya çıkan içerik ve etkileşim ise bambaşka noktada. Instagram’da beğeni tuşuna ise her gün 4,2 milyar kere dokunuluyor. İçeriğin her şey olduğu dijital dünyada, kullanıcı bazlı görsel içeriklerin merkezi olarak ifade edebileceğimiz Instagram, pazarlamada görsel dili kullanan markalar için diğerlerine nazaran daha da önemli.

BİR INSTAGRAM KULLANICISI UYGULAMAYA GÜNDE 15 DAKİKA ZAMAN AYIRIYOR

Instagram kullanıcılarının araştırma sonuçlarına bakıldığında, kullanıcı bazında uygulamada geçirilen günlük süre 15 dakika. Sosyal platformlarda harcanan toplam zaman ise ortalama 130 dakika olarak ifade ediliyor. Instagram’ın, dijital içerik tüketim alışkanlıkları içindeki yerini bu rakamdan görebiliyoruz.

GENÇLERİN FAVORİ SOSYAL AĞI

Instagram kullanıcılarının demografik özelliklerine baktığımızda, ilginç bir yaş ortalaması görüyoruz. 35 yaşın altındaki Instagram kullanıcılarının oranı tam %90. Yani Instagram Y ve Z kuşağının favori sosyal ağı diyebiliriz. Özellikle Facebook, kullanıcılarının yaş ortalamasının artışından ötürü son dönemde dikkat çekiyor. Demografik grafikte genç ve orta yaş kitlesinin ağır bastığı bu veri, hedef kitlesinde gençler ağırlıkta olduğu markalar için oldukça anlamlı.
Gençlerin %24’ü, Instagram benim favorim diyor!

Sosyal medya ajansı Crovu.co’nun verdiği bilgilere göre ABD’de yapılan araştırmalarda, gençlerin en çok sevdiği ve favorisi olarak gördüğü sosyal ağlar araştırıldı. Araştırmanın sonucunda Instagram, gençler içinde %24’lük bir kesim, Instagram’ın favori sosyal ağı olduğunu söyledi. Bu durum, Türkiye için de geçerli ve hatta daha yüksek bir marka bağı olduğunu söylersek yersiz olmaz.

Hikayele özelliğinin duyurulduğu günden beri Instagram, Türkiye’deki konumunu zirveye taşıdı ve şimdiden birçok markanın, reklam bütçelerindeki en büyük pastayı Instagram reklamları ve Instagram odaklı influencer pazarlama çalışmaları alıyor.


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