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Markaların yüzü Vasegh’in hedefi yurt dışı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

İzmir’de modellik eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a transfer olarak birçok markanın defilesinde boy gösteren İranlı Sama Vasegh’in hedefi tecrübesini yurt dışına taşımak.Birçok markanın defilesinde yer alan İranlı model Sama Vasegh, kendisine dünyaca ünlü Kendal Jenner’i örnek aldığını belirtti.

İzmir’de modellik eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a transfer olarak birçok markanın defilesinde boy gösteren İranlı Sama Vasegh’in hedefi tecrübesini yurt dışına taşımak.
Birçok markanın defilesinde yer alan İranlı model Sama Vasegh, kendisine dünyaca ünlü Kendal Jenner’i örnek aldığını belirtti. İran asıllı olan Vasegh, bir yandan modellik yaparken bir yandan da eğitimine devam ediyor.
Birçok markayla çalışmanın verdiği tecrübeyi yurt dışında yaşamak istediğini belirten Vasegh, "Güzelliğime ve düzgün fiziğime güveniyorum. Bir gün yurt dışında kesinlikle kendimi göstereceğim. Bunun ilk adımını da bu ay sonu Bosna Hersek Fashion Week’te podyumlarda yerimi alarak göstereceğim” dedi.
İzmir’den İstanbul’a transfer olan güzel model Vasegh, formunu her gün yaptığı spor, pilates ve boksa borçlu olduğunu söyledi.

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