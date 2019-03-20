Markanızı Nasıl Güvence Altına Alırsınız?

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğerlerinden ayıran en önemli işareti marka. Silikon Vadisi’nde dünya çapındaki firmalarla çalışan Türk avukat Aylin Demirci, marka belirlenirken, hukuk kurallarına uymanın markayı güvence altına almak için ilk adım olduğunu söyledi Markanızı doğru seçtiniz mi? Tescil ettirdiniz mi? Markanız güvence altında mı? İşte bu sorular her yeni marka için sorulmalı ve yanıtı net bir şekilde verilmeli. Yasal sınırlar içinde kalmak, kanunları çiğnememek ve yatırım yaptığınız markayı kaybetmemek için adım atmadan önce dikkat edilmesi gereken bir çok nokta var. Birbiri ardına başlatılan girişimlere, her gün bir yenisi açılan teknoloji şirketlerine ve markalar dünyasına eklenen yeni isimlere evsahipliği yapan Silikon Vadisi’nde dünya çapındaki firmalarla çalışan Avukat Aylin Demirci, söz konusu gelişmelerin, hukuksal işlemleri ve uyulması gereken yasal süreçleri de beraberinde getirdiğini söylüyor. Silikon Vadisi’nde Türk ve yabancı birçok dev firmanın hukuk danışmanlığını yapan Avukat Aylin Demirci, daha çok teknoloji şirketleri, girişimciler ve yatırımcılarla çalışıyor:

”Yeni şirketlerin kuruluş aşamasından gelişimine, yurtdışına açılıp büyümesine kadar her türlü aşamada karşılaştıkları zorluklara ya da karşılaşacakları zorluklarla mücadele etmeleri konusunda yardımcı oluyorum. Risk yönetimi ve risk değerlendirmesi konusunda yardımcı oluyorum. Markalar risk yönetimi konusunda çok önemli. Amerika’nın en büyük alanlarından biri pazarlama. Onun en büyük özelliklerinden biri de şirketin ismi, şirketin itibarı ve ürünün ismi, bunun koruması açısından da çok para harcanıyor. Milyarlarca, yüz milyarca dolarlık bir endüstri bu. Dolayısıyla o harcanan paralarla o markanın tanınması, zarar görmemesi için her şeyi yapıyorlar, o yüzden çok güçlü ve önemli bir alan. Teknolojinin gelişmesiyle sürekli yeni problemler ortaya çıkıyor. Eskiden sadece paketin üstünde bir isimdi marka” diyen Demirci’ye göre, yıllar öncesinden gelen köklü kanun maddeleri kimi zaman günümüz teknolojisinin hızına ayak uyduramıyor. Hayatımıza giren yeni terimler ve yeni uygulamalar nedeniyle bugün hukukun, teknolojiye adapte edilmeye çalışıldığını dile getiren Demirci, “Türkiye’den güzel bir akım var, şirketler de buraya geliyor. Teşebbüsçüler geliyor, yatırımcılar geliyor, en çok gelenlerden biri de cep telefonu uygulamaları yapanlar, onların da problemlerinden biri; platformda başka birisinin aynı uygulamayı satıyor olması. Bazen de şirketler marka taraması yapmadıkları için buraya açıldıkları zaman maalesef başkasının burada öncelikli hakları oluyor. O zaman bir ihtilaf oluşuyor. Şirketlerin Türkiye’de önceliği olmasına rağmen Amerika’ya geldiklerinde öncelik başkasının olduğu için bir anda işleri bertaraf olabiliyor” diyor.