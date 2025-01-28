Market alışverişinde yapılan hataya dikkat! Basit görünüyor ama sağlığınızdan edebilir

Yüksek değerli protein, B grubu vitaminleri ve mineral kaynağı etin çok kısa sürede bozulmaya yatkın olduğunu dile getiren Gürbüz, "Etler, taşınma, muhafaza edilme, satın alınma, evlerden buzdolabına yerleştirilme süreçlerinde mikrobiyal kontaminasyona maruz kalabilmektedir ve etin doğal yapısı gereği de mikroorganizmalar için son derece elverişli bir ortam oluşmaktadır." dedi.

Gürbüz, etlerin hijyen koşulları sağlanmış market veya kasaplardan alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Ayrıca et ve et ürünleri alımını, alışverişimizin en son aşamasında gerçekleştirmeliyiz. Etleri satın alıp ödeme yapıldıktan sonra oyalanmadan en kısa süre içerisinde evlerimize ulaştırmalıyız. Bu, mikroorganizmaların faaliyetlerinin azaltılması bakımından son derece önemlidir.

Etleri soğuk ortamdan alıyoruz. Aldıktan sonra büyük marketlerde uzun süre dolaşmaya devam edersek, etlerde var olan mikroorganizmalar çok hızlı bir şekilde harekete geçer. Çünkü ortam ısısı mikroorganizmaların üremesi için elverişli hale gelir. Sıcak veya rutubet gibi birçok faktör bu mikroorganizmaların çok hızlı gelişmesine sebebiyet verecektir." diye konuştu.

Etin sıcak ortamda uzun süre tutulmasıyla gıda zehirlenmelerine neden olabileceğini ifade eden Gürbüz, alışverişte etlerin uzun süre market arabaları ile arabanın bagajında dolaştırıldığını, bu sürenin bazen 3-4 saati bulabildiğini gözlemlediklerini aktardı.

Gürbüz, tüketicinin güvenilir ürün aldığını düşünürken, kendi hatalarından dolayı belli bir süre sonra etin evde bozulduğunu gözlemlediğini anlattı.

"DERİN DONDURUCUDA 6 AYDAN FAZLA BEKLETİLMEMELİ"

Etlerin evde buzdolabının soğutucu kısmında veya derin dondurucu kısmında saklandığını anlatan Gürbüz, "Etlerin soğutucu kısmında saklama süresi zaten kısadır. Özellikle kıyma satın almışsanız kıymadaki bozulma çok daha hızlı ilerleyecektir. Dolayısıyla kıymayı da burada çok fazla bekletemeden mutlaka tüketmemiz gerekir. Kıymanın dayanma süresi bu anlamda 1-2 günü geçmez. Buzdolabının soğuk kısmında 1-2 günden fazla bekletilmemesi gerekir." bilgisini paylaştı.

Gürbüz, endüstriyel sistemde etin -35 santigrat derece şok dondurma yöntemiyle dondurulduğunu, bu şekilde etin iç ısısının -18 dereceye getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Endüstriyel anlamda etlerin muhafaza süresi 1 yıla kadar dayanabildiği halde evdeki etlerimizi 6 aydan fazla bekletmememiz gerekiyor. Çünkü etin iç ısısı evdeki derin dondurucularımızda hiçbir zaman -18 dereceye ulaşmaz. Onun için evdeki derin dondurucularımızda etin muhafaza süresi 6 ayı geçmemelidir. Kıyma ya da kuşbaşı şeklinde derin dondurucuya koymuşsak bunların dayanma süresi biraz daha kısadır. Buna da yaklaşık 3-4 ay gibi bir süreç biçebiliriz. Eğer geçen Kurban Bayramı'ndan etleri derin donduruculara koymuşsak bu etlerin bir an önce tüketilmesi gerekir. Aksi taktirde tüketim sırasında istenilmeyen halk sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz."

(AA)