HABER

Market alışverişleri artık bu akıllı buzdolabından yapılacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

CarrefourSA ve Samsung iş birliğiyle geliştirilen akıllı buzdolabı, SAP Forum İstanbul kapsamında tanıtılırken, özellikleri ile ses getirdi. Akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihler doğrultusunda kullanıcıya sevebileceği yeni ürün önerileri sunuyor. Ürün ayrıca Carrefour'un internet sitesine bağlanarak alışveriş yapma imkanı da sunuyor.

Market alışverişleri artık bu akıllı buzdolabından yapılacak!

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, elektronik etiketlerin yer aldığı dijital marketini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Forum İstanbul’da tanıttı. Yaptığı yatırımlarla tüm altyapı süreçlerini SAP Sistemi’ne entegre eden CarrefourSA, teknoloji markalarıyla olan iş birliklerine devam ediyor.

BUZDOLABI EKRANINDAN CARREFOURSA.COM İLE ALIŞVERİŞ

Kullanıcılar dijital ekrana sahip akıllı buzdolabı üzerinden carrefoursa.com’a bağlanarak alışveriş yapma imkanı buluyor. Akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihlere göre kullanıcının sevebileceği yeni ürün önerilerinde bulunuyor. Ayrıca eve gidip buzdolabının içindeki ürünleri görmeye gerek kalmadan, cep telefonundan da istenilen tarif seçilerek sipariş verilebiliyor.

AKILLI ETİLKET DÖNEMİ

Bu süreçte müşteriler, olası fiyat değişimlerini anlık takip edebiliyor. SAP Sistemi’ne entegrasyonun bir diğer getirisi ise herhangi bir CarrefourSA marketindeki ürün satış miktarı, ciro bilgisi vb. ekonomik verilerin ve market içindeki trafiğin satışa olan etkisinin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi.

akilli-buzdolabı-2

"MARKETLER DOĞRUDAN BUZDOLABINIZIN İÇİNE SIĞACAK"

Teknolojiye ve dijital dönüşümlere çok önem verdiklerini söyleyen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Dijital dönüşümün öncüsü olmaya gayret ediyoruz. Akıllı buzdolabı carrefoursa.com’a doğrudan bağlanarak içindeki ürünlerden yemek tarifi sunmaya, eksik ürünleri tamamlamaya kadar çok geniş bir yeteneğe sahip. Buzdolabının üzerinden ürünler doğrudan sipariş edilebiliyor. Kendi tat profilinize uygun ürünleri beklemeksizin sipariş edebiliyorsunuz. Belki de geleceğin marketleri böyle olacak. Marketler doğrudan buzdolabınızın içine sığacak" dedi.

ALIŞVERİŞ SIRASINDA KASADA BEKLEME SÜRESİ KISALIYOR

Akıllı etiketler sayesinde fiyatların doğru olacağını ve indirimlerin anında yansıyacağını belirten Kartallıoğlu, "Çalışanlar da etiketleri tek tek değiştirmek için uğraşmayacak. Dijital yatırımlar personel verimliliğimizi artırıyor. Tüketicinin de hayatında önemli yer ediyor. Böylece alışveriş yaptıktan sonra kasada bekleme süresi oldukça kısalıyor" diye konuştu.

akilli-buzdolabı-3

CARREFOURSA’YA HIZLI TESLİMAT ÖDÜLÜ

SAP Forum İstanbul kapsamında düzenlenen SAP Kalite Ödülleri’nde CarrefourSA, Hızlı Teslim Kategorisi’nde Bronz Ödül’e layık görüldü. CarrefourSA, ödülü; Tedarik, Mal Hareketi, Stok Hareketi, Raporlar ve Diğer İşlemler çerçevesinde çevrim süresinde yüzde 43’e varan zaman tasarrufu, marketlerin ekranlarda geçirdiği süreden 1 saat 20 dakika tasarruf elde edilmesi, ekran sayısında yüzde 33 ve kolon sayısında da yüzde 50’ye varan sadeleşme, navigasyon niteliği taşıyan hiyerarşi yapının yaratılması ile kullanıcı dostu, zaman kazandırıcı ve adaptasyonu yüksek ekranların yaratılması, iade süresinde yüzde 20’ye yakın zaman tasarrufu vb. adımlarla kazandı. (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Artık market alışverişleri buzdolabından yapılacakArtık market alışverişleri buzdolabından yapılacak
Honor 8X Türkiye’ye geliyor!Honor 8X Türkiye’ye geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı buzdolabı market alışverişi CarrefourSA' Samsung alışveriş buzdolabı

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

'Telefon kamerasından izleniyorsunuz' İşte korunmanın yolları...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Xbox Game Pass PC'ye geliyor!

Xbox Game Pass PC'ye geliyor!

Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

Battlefield 5 Battle Royale modu ne zaman çıkacak?

Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

Sürgülü kamerası ve çerçevesiz paneli ile Xiaomi Mi Mix 3!

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

İsveç halkı çipleniyor!

İsveç halkı çipleniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.