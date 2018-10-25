Market alışverişleri artık bu akıllı buzdolabından yapılacak!

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, elektronik etiketlerin yer aldığı dijital marketini İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen SAP Forum İstanbul’da tanıttı. Yaptığı yatırımlarla tüm altyapı süreçlerini SAP Sistemi’ne entegre eden CarrefourSA, teknoloji markalarıyla olan iş birliklerine devam ediyor.

BUZDOLABI EKRANINDAN CARREFOURSA.COM İLE ALIŞVERİŞ

Kullanıcılar dijital ekrana sahip akıllı buzdolabı üzerinden carrefoursa.com’a bağlanarak alışveriş yapma imkanı buluyor. Akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihlere göre kullanıcının sevebileceği yeni ürün önerilerinde bulunuyor. Ayrıca eve gidip buzdolabının içindeki ürünleri görmeye gerek kalmadan, cep telefonundan da istenilen tarif seçilerek sipariş verilebiliyor.

AKILLI ETİLKET DÖNEMİ

Bu süreçte müşteriler, olası fiyat değişimlerini anlık takip edebiliyor. SAP Sistemi’ne entegrasyonun bir diğer getirisi ise herhangi bir CarrefourSA marketindeki ürün satış miktarı, ciro bilgisi vb. ekonomik verilerin ve market içindeki trafiğin satışa olan etkisinin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi.