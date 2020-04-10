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Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs dünyanın her yanında hızla yayılırken, en basit günlük aktiviteleri yapmak bile karmaşık bir hale geldi. Bunlardan biri de market alışverişi yapmak.

Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

Market alışverişlerinizi daha güvenli yapmanın yollarını öğrenmek ister misiniz?

  1. Alışverişlerinizi mümkün olduğunca evinize getirtin
    Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Simone Wildes, temassız alışverişin sosyal mesafeyi uygulamak için harika bir yardımcı olacağını söylüyor. Ancak teslimatların zaman aralıklarını ayarlamak gittikçe zorlaştığı için zamanı ayarlamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Gıda Güvenliği Araştırmaları Direktörü James Roger, market ürünlerini eve teslim eden aplikasyonların kullanımını önererek, ihtiyaç duyulan ürünlerin planlamasının çok önceden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

  2. Alışverişlerinizi günün erken saatlerinde yapın
    Eğer market alışverişi için dışarı çıkmanız gerekiyorsa, en iyisi alışverişlerinizi sabahın erken saatlerinde yapmak olacak.

  3. Markete gittiğiniz zaman, sepetinizi ve ellerinizi temizleyebilmeniz için dezenfektanlarınızı yanınıza almayı unutmayın.

  4. Alışverişlerden sonra kredi kartlarınızı mutlaka dezenfekte edin.

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  1. Maske kullanın ve eldiven kullanımı konusunda dikkatli olun.
    Amerika’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu mekanlarda ve kapalı alanlarda yüzün maske veya çeşitli şekillerde örtülmesi önerildi. Ancak N95 gibi maskeler, sağlık çalışanları gibi doğrudan koruyucu ekipman kullanması gereken kişiler için ayrılmalı.

Peki ya eldiven kullanımı nasıl olmalı?

James Roger’a göre eldiven kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta, eldivenleri takıp çıkarırken kendinizi enfekte etmemek. Yine de en iyi yolun, marketlerde ve diğer alışveriş noktalarında el dezenfektanınızın sürekli yanınızda olması.

  1. Alışverişten sonra eve getirdiğiniz malzemeyi ve malzemelerin değdiği yüzeyleri silerek temizleyin.

Eve geldiğinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Bulaşıcı hastalık uzmanı Simone Wildes, şu an Covid-19 virüsünün ambalajlarda uzun süre yaşadığını söyleyebilmek için ellerinde yeterince veri bulunmadığını söylüyor. Ancak yine de uzmanlar market torbalarını evde bulundurmamayı, tezgahların sık sık temizlenmesini ve ellerin de yine sıklıkla yıkanmasını öneriyor. Virüsün gıdalarda yaşayabildiğine dair de yeterince veri bulunmamasına rağmen eğer bu konuda endişeleriniz varsa mümkün olan gıdalarınızı su ve fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz.

  1. Alternatifleri deneyin
    Eğer büyük zincir marketlerde aradığınız ürünleri bulamadıysanız, örneğin tuvalet kağıdı, sabun gibi ürünlerin bittiğini gördüyseniz sadece temizlik ürünleri satan daha küçük dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz.


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