Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?

James Roger’a göre eldiven kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta, eldivenleri takıp çıkarırken kendinizi enfekte etmemek. Yine de en iyi yolun, marketlerde ve diğer alışveriş noktalarında el dezenfektanınızın sürekli yanınızda olması.

Alışverişlerinizi mümkün olduğunca evinize getirtin Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Simone Wildes, temassız alışverişin sosyal mesafeyi uygulamak için harika bir yardımcı olacağını söylüyor. Ancak teslimatların zaman aralıklarını ayarlamak gittikçe zorlaştığı için zamanı ayarlamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Gıda Güvenliği Araştırmaları Direktörü James Roger, market ürünlerini eve teslim eden aplikasyonların kullanımını önererek, ihtiyaç duyulan ürünlerin planlamasının çok önceden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Alışverişten sonra eve getirdiğiniz malzemeyi ve malzemelerin değdiği yüzeyleri silerek temizleyin.

Eve geldiğinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Bulaşıcı hastalık uzmanı Simone Wildes, şu an Covid-19 virüsünün ambalajlarda uzun süre yaşadığını söyleyebilmek için ellerinde yeterince veri bulunmadığını söylüyor. Ancak yine de uzmanlar market torbalarını evde bulundurmamayı, tezgahların sık sık temizlenmesini ve ellerin de yine sıklıkla yıkanmasını öneriyor. Virüsün gıdalarda yaşayabildiğine dair de yeterince veri bulunmamasına rağmen eğer bu konuda endişeleriniz varsa mümkün olan gıdalarınızı su ve fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Alternatifleri deneyin

Eğer büyük zincir marketlerde aradığınız ürünleri bulamadıysanız, örneğin tuvalet kağıdı, sabun gibi ürünlerin bittiğini gördüyseniz sadece temizlik ürünleri satan daha küçük dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz.



