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  4. Market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı! O anlar böyle görüntülendi

Market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı! O anlar böyle görüntülendi

20.07.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da zincir market çalışanı İbrahim T. taşıdığı ürünlerin altında kalarak yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi.

Zincir markette dağıtıcı olarak çalışan İbrahim T., ürünleri getirerek marketin önüne indirdi. İbrahim T., daha sonra indirilen ürünleri market çalışanları ile el arabasına yükledi. Market çalışanlarıyla depoya taşımaya çalıştığı sırada ürünlerin devrilmesiyle İbrahim T. altında kaldı. Market çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ürünlerin arasından kurtarılan İbrahim T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan iş kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan İbrahim T.'nin omurgasında ve belinde kırıkların olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Ankara
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