HABER

Market çalışanı, yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Yunus Durmaz(41), çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da Yunus Durmaz(41), çalıştığı markette yük asansörü ile duvar arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda yaşandı. Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde depoyu kontrol etti. Ardından da yük asansörüne binem istedi. Ancak aniden hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yunus Durmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marketin yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle fazla mesai yaptığı öğrenildi.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Yük asansörü ile duvar arasında sıkışan market çalışanı öldüYük asansörü ile duvar arasında sıkışan market çalışanı öldü
Duvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılarDuvarını kırarak girdikleri markette kola içip, sigara çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.