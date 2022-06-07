HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Market çalışanına müşteriden şiddet! Her şey küçük çocuğun annesine anlatmasıyla başladı

Market çalışanına müşteriden şiddet! Her şey küçük çocuğun annesine anlatmasıyla başladı

07.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de cumartesi günü yaşanan olayda kimliği belirsiz kadın, markete gelerek mağaza çalışanı Aydan Canpolat'ı darp etti. Canpolat, hem kadından şikayetçi oldu, hem de işinden istifa etti. Darp, hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Canpolat, ''O gün kadın çocuğunu iade için göndermiş. Çocuktan bu bilgileri alamayacağımız için iade yapamayacağımı söyledim. Ardından da gülerek, 'Bıktım senden' dedim. O da annesine bunu anlatmış'' diyerek olay anını anlattı.

Market çalışanına müşteriden şiddet! Her şey küçük çocuğun annesine anlatmasıyla başladı

Olay, cumartesi günü Yeşilyurt semti Refet Bele Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ile mağaza çalışanı Aysel Canpolat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, kendi çocuğunun gözü önünde Canpolat'a saldırdı. Mağazadaki diğer müşteriler araya girip tarafları ayırdı. Canpolat, olaydan sonra darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olay ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÖNCE HAKARET ARDINDAN DARP VE TEHDİT'

Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Aydan Canpolat, "Bana saldıran kadının çocuğu hemen her gün mağazaya gelip bir şeyler alıyordu. Ailesinden kimseyi o güne kadar tanımıyorduk. Olay günü de çocuk gelip bir şeyler aldı. Bir süre sonra geri gelip iade etmek istediğini söyledi. İade işlemlerinde bilgi almamız gerekiyor. Çocuktan bu bilgileri alamayacağımız için de iade yapamayacağımı söyledim. Ardından da gülerek, 'Bıktım senden' dedim. O da annesine bunu anlatmış ama nasıl anlattığını bilmiyorum. Olaydan 3- 4 gün sonra kadın mağazaya geldi. Önce hakaret etmeye başladı. Ben de düzgün konuşması söyledim. Hem müşteriler vardı hem de oğlu yanındaydı. Onu söyleyince de bana saldırdı. Müşteriler araya girerek beni kurtardı. İnsanlar bizi ayırdıktan sonra da beni tehdit etmeye devam etti" dedi.

Screenshot_11

'İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM'

Olayın ardından işinden istifa ettiğini söyleyen Aylin Canpolat, "Darptan sonra şoka girdim. Elim ayağım titredi. Mağazanın deposunda biraz sakinleştikten sonra eve geldim. Babam eve gelince de darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Bana saldıran kadından korktuğum için işimden de istifa ettim. KYK borcumu ödemek için orada çalışıyordum. Bu olay nedeniyle psikolojik destek de alacağım. Hem darbedildim hem de işimden oldum. Tek isteğim bu kadının bulunması. Hukuki olarak mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Screenshot_12

zincir-markette-kadin-calisana-siddet-kamerada_2108_dhaphoto3

zincir-markette-kadin-calisana-siddet-kamerada_2108_dhaphoto8

Bağcılar'da kadını dövene engel olmak istediler! Başlarına gelmeyen kalmadı... Saldırgandan pişkin ifadeBağcılar'da kadını dövene engel olmak istediler! Başlarına gelmeyen kalmadı... Saldırgandan pişkin ifade

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıp ilanı verilen 'Şükrü' ağaçta bulunduKayıp ilanı verilen 'Şükrü' ağaçta bulundu
Bir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlemBir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlem
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçSon seçim anketinde çok konuşulacak sonuç
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Eller tetikte, Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

110 bin kişiyi bu görüntülerle tuzağa düşürmüşler

110 bin kişiyi bu görüntülerle tuzağa düşürmüşler

Antalya Serik’te büyük saygısızlık!

Antalya Serik’te büyük saygısızlık!

İlginizi Çekebilir

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

Bedavaya aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki!

Bedavaya aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki!

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.