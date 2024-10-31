Market çalışanını dakikalarca darp etmişti... O kadın trafik kazasında feci şekilde can verdi

30 Ekim günü Tokat kent merkezi girişinde, yaşanan kazada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Otomobil ikiye parçalanıp, tarlaya uçtu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ BİR KİŞİ YARALANDI

Çevredeki yurttaşların 112'yi araması üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü ve 19 yaşındaki Salih Taşkafa'nın vefat ettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 20 yaşındaki Muhammet Sütlüer de Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FECİ KAZADA TE O KURTULDU

Olaya şahitlik eden çevre halkı hemen 112 acili arayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler, 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü ve 19 yaşındaki Salih Taşkafa'nın vefat ettiğini bildirdi. Kazada 1 kişi de yaralandı. O kişi 20 yaşındaki Muhammet Sütlüer'di. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdehalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ O ŞAHIS ÇIKTI

Yaşanan kazanın ardından soruşturma başlatıldı. O soruşturmada sosyal medyada yankı uyandıran şiddet videosundaki kişinin Horumdüzü'nün olduğu öğrenildi. Haziran ayında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir market zinciri çalışanı hemcinsine dakikalarca şiddet uygulamıştı. Horumdüzü, dakikalarca genç kadını saçından tutup şiddet uygulamıştı. Çalışanın saçından tutup oradan oraya savurmuş ardından da kafasını defalarca kez cama vurmuştu.