HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Market çalışanını dakikalarca darp etmişti... O kadın trafik kazasında feci şekilde can verdi

Market çalışanını dakikalarca darp etmişti... O kadın trafik kazasında feci şekilde can verdi

31.10.2024 12:52
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.10.2024 12:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev zincir market çalışanına saldırdı, saçından sürükleyip dondurucunun camına defalarca kez kafasını vurmuştu... 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü, Tokat'ta trafik kazası geçirip hayatını kaybetti.

30 Ekim günü Tokat kent merkezi girişinde, yaşanan kazada sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Otomobil ikiye parçalanıp, tarlaya uçtu.

TOKATTA-OTOMOBIL-AGACA-CARPTI-2-OLU-_397635_117217

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ BİR KİŞİ YARALANDI

Çevredeki yurttaşların 112'yi araması üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü ve 19 yaşındaki Salih Taşkafa'nın vefat ettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 20 yaşındaki Muhammet Sütlüer de Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TOKATTA-OTOMOBIL-AGACA-CARPTI-2-OLU-_396800_110028

TOKATTA-OTOMOBIL-AGACA-CARPTI-2-OLU-_396801_110028

FECİ KAZADA TE O KURTULDU

Olaya şahitlik eden çevre halkı hemen 112 acili arayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler, 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü ve 19 yaşındaki Salih Taşkafa'nın vefat ettiğini bildirdi. Kazada 1 kişi de yaralandı. O kişi 20 yaşındaki Muhammet Sütlüer'di. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdehalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TOKATTA-OTOMOBIL-AGACA-CARPTI-2-OLU-_397634_117217

ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ O ŞAHIS ÇIKTI

Yaşanan kazanın ardından soruşturma başlatıldı. O soruşturmada sosyal medyada yankı uyandıran şiddet videosundaki kişinin Horumdüzü'nün olduğu öğrenildi. Haziran ayında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir market zinciri çalışanı hemcinsine dakikalarca şiddet uygulamıştı. Horumdüzü, dakikalarca genç kadını saçından tutup şiddet uygulamıştı. Çalışanın saçından tutup oradan oraya savurmuş ardından da kafasını defalarca kez cama vurmuştu.

Ekran görüntüsü 2024-10-31 123858

Ekran görüntüsü 2024-10-31 123927

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tokat şiddet kaza
En Çok Okunan Haberler
''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

Seçimden iki gün önce... Ahmet Özer'in dikkat çeken para trafiği!

Seçimden iki gün önce... Ahmet Özer'in dikkat çeken para trafiği!

Polisler Ahmet Özer'i böyle gözaltına aldı! Operasyonun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Polisler Ahmet Özer'i böyle gözaltına aldı! Operasyonun görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Türkiye'nin kumaş deviydi... Arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas etti!

Türkiye'nin kumaş deviydi... Arkasında milyonlarca borç bırakarak iflas etti!

CHP'den 'İstanbul' çıkarması! Türkiye geneli bütün programlar iptal edildi, tüm başkanlar İstanbul'a çağırıldı

CHP'den 'İstanbul' çıkarması! Türkiye geneli bütün programlar iptal edildi, tüm başkanlar İstanbul'a çağırıldı

Her yeri ayrı korkunç!

Her yeri ayrı korkunç!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.