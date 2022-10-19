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Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdü

19.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da bir zincir marketin çalışanları, markette hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şüpheliyi darbetti. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Market çalışanları, hırsızlık şüphelisini sokak ortasında tekme tokat dövdü

Bayrampaşa'daki Kartaltepe Mahallesi'nde önceki akşam bir zincir markette, bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanlar tarafından yakalandı. Market çalışanları üçünçü kez hırsızlık yaptığını ileri sürdükleri kişiyi, zorla dışarı çıkardı.

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Kaçmak isteyen kişi çalışanlar tarafından darbedildi. Market çalışanlarının hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla darbettiği kişinin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, iki market çalışanının hırsızlık şüphelisini tuttuğu görülüyor. Şüpheli bağırarak çevredekilerden yardım istiyor.

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Polis tarafından ifadeleri alınan hırsızlık şüphelisi ve market çalışanları serbest bırakılırken, olaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bayrampaşa market
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